Çorum FK: Devam edeceğiz - Son Dakika
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Spor

Çorum FK: Devam edeceğiz

Çorum FK: Devam edeceğiz

Teknik direktör Serkan Özbalta, Ankaragücü beraberliği sonrası oyuncuların gelişimini hedeflediklerini belirtti.

22.12.2024 23:41
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Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, MKE Ankaragücü maçının ardından, "Devam edeceğiz, enseyi karartmamak lazım. Bizim amacımız her hafta kendimizi yenilemek, oyuncularımızda gelişim göstermek. Hepimizin istediği galibiyetleri alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, mücadelenin son dakikalarında yedikleri gol için üzgün olduklarını belirtti. Kötü bir gidişatları olmadığını belirten Özbalta, eksiklerini kapatarak yola devam etmek istediklerini ifade etti.

"O golü yemememiz lazımdı"

Karşılaşmayı değerlendiren Özbalta, "1-1 biten bir müsabaka, çok üzgünüz. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bizi destekliyorlar. Bugün de onların coşkusunu hissettik. 8. dakikaya kadar belki MKE Ankaragücü'nün pas sayısı 1-2 fazlaydı ama ondan sonra bizim biraz daha üstün olduğumuz, oyunu ele geçirdiğimiz, ufaktan pozisyonlara girmeye başladığımız, yüzde 100 pozisyon değil ama ceza sahasına girdiğimizde bitirebileceğimiz, gol atabileceğimiz pozisyonlar oluşturmaya başladık. Kırmızı karttan sonra oyunu biraz daha hızlandırıp devreye golle girebiliriz diye kenardan oyuncularla paylaştık. Onlar da ellerinden geldiğince hızlandırdılar ama kısa bir zaman vardı. Devreye girdiğimizde biraz daha hızlı oynamalarını istedik. Oyuncular da bunu yapmaya gayret ettiler ki pozisyonlar bulup kenardan getirdiğimiz iyi bir pozisyonla golü bulduk. Golden sonra da topun hakimiyeti bizdeydi. Ama istediğimiz tarzda kanatlardan girişimiz, beklerimizin becerisi, orta saha oyuncularımızın katkısı, ceza sahasının üzerine dönen topları da toplayıp tekrar 2'yi bulup oyunu riske atmak istemedik. Ama son bölüme girdiğimizde talihsiz bir gol oldu. O golü yemememiz lazımdı" açıklamasında bulundu.

"Biz de çok istiyoruz, oyuncular da çok istiyor"

Üzgün olduğunu belirten Özbalta, "Taraftarlarımız bizi canı gönülden destekledi ama insan üzülüyor. Geçen haftaki oyun gibi değil ama istediklerimizi yapmaya çalışan bir Çorum FK takımıydı ama muvaffak olamadık. Ona üzüldük, onları üzgün bir şekilde gönderiyoruz. Ama realiteye baktığımızda bizim bir altımızda olan Ankara takımıyla oynuyoruz. Bu anlamda takımların olduğu bir ligde oynuyoruz. Biz de çok istiyoruz, oyuncular da çok istiyor" diye konuştu.

"Hepimizin istediği galibiyetleri alarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

Kötü bir gidişatlarının olmadığını söyleyen Özbalta, "Herkes her hafta kazanmak istiyor. Her takım gibi biz de kazanmak istiyoruz. Ama tabii ki beklentiyi iç dünyamızda yükseltirsek ki Çorum şehri, taraftarlarımız bunu isteyecek. Çünkü futbolun doğasında bu var. Saygıyla, ciddi bir şekilde anlayış gösteriyorum. Onlar isteyecekler, biz de onlara hizmet etmeye çalışacağız. İyi oynamadığımız dönemlerde mücadele etmek durumunda olduğumuzu onlara göstermek istiyoruz. O anlamda istediklerimizin bir kısmını yapabildiğimiz bir müsabakaydı. Devam edeceğiz, enseyi karartmamak lazım. Bizim amacımız her hafta kendimizi yenilemek, oyuncularımızda gelişim göstermek. Hepimizin istediği galibiyetleri alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Politika, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK: Devam edeceğiz - Son Dakika

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