Çorum FK Galibiyetiyle Başladı - Son Dakika
Çorum FK Galibiyetiyle Başladı

11.08.2025 00:32
Teknik Direktör Tahsin Tam, Amed Sportif galibiyetini ve oyuncularının kalitesini değerlendirdi.

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, 2-0'lık Amed Sportif Faaliyetler galibiyetinin ardından, "Çok kaliteli ve karakterli oyunculardan oluşturulmuş bir kadroya sahibiz. O kalite ve o karakteri ilk maç nezdinde sahaya çok net bir şekilde koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faliyetler'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Güçlü bir rakibe karşı iyi bir mücadele gösterdiklerini ve karşılaşmadan galip ayrıldıklarını ifade eden Tam, oyuncularını tebrik etti.

Rakibe atak şansı vermedikleri için mutlu olduklarını belirten Tam, "Güçlü bir rakibe karşı ilk mücadelemizi oynadık. Biz de şampiyonluk yolunda ciddi emekler harcanarak oluşturulmuş bir kadroyuz. Çok kaliteli ve karakterli oyunculardan oluşturulmuş bir kadroya sahibiz. O kalite ve o karakteri ilk maç nezdinde sahaya çok net bir şekilde koyduğumuzu düşünüyorum. Rakibin de kaliteli ayakları vardı, onlara hiçbir fırsat vermedik. Bu bizi çok mutlu etti. Hatasız ve sürekli dirayetli, aynı kararlılığı ve yüksek konsantrasyonumuzu sürekli sahaya koymak zorundayız. Sadece kazandığımız 3 puan var, ligin daha çok başı. Bütün oyuncularımızı, başkanlarımızı, verdikleri emeklerden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Basın mensubunun Amed Sportif Faliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın hakem hatalarına yönelik yaptığı değerlendirmeyle ilgili yönelttiği soruyu yanıtlayan Tam, "Kendi camiasına yönelik mesajlar vermiş olabilir. Biz bunu daha önce de çok sık gördük. Daha önce oynadığımız maçlarda da bazı teknik direktörlerin o yönde açıklamaları oluyordu. Çok net bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Tüm Türkiye maçı izledi. Oyuncularımız taktik disipline uyum sağladı ve neticesinde 3 puan aldık. Bizi rakiplerin ne söylediği, ne yaptığı ilgilendirmiyor. Bizi takımımızın sahada ne ürettiği ilgilendiriyor. Ne kadar sıkı bağlara sahip olduğumuzu biz camiamız, taraftarlarımızla tüm Türkiye'ye göstermek istiyorduk. Start noktasında bu mesajı güçlü bir şekilde verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

