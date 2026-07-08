Çorum FK, Hasan Abdulkareem ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, sağ kanat oyuncusu Hasan Abdulkareem ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çorum FK, Süper Lig hazırlıkları kapsamındaki 7. transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu. 27 yaşındaki stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildiği açıklamada, "ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hasan Abdulkareem'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM