Çorum FK, Hatayspor\'u 3-1 Geçti

STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Dura, Batuhan Bıyıklı
ARCA ÇORUM FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan, Serdar Gürler, Arda Hilmi Şengül, Fredy (Dk. 90+2 Danijel Aleksic), Mame Thiam, Cemali Sertel (Dk. 46 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Ahmed Ildız), Üzeyir Ergün (DK. 66 Samudio), Burak Çoban (Dk. 66 Yusuf Erdoğan)
ATAKAŞ HATAYSPOR: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Ünal Emre Durmuşhan, Seyit Gazanfer, Sinan Özen (DK. 65 Melih Şen), Sharif Osman (Dk. 80 Baran Sarka), Musa Abdulahi Danjuma (Dk. 46 Deniz Aksoy), Rahkim Chaadaev (Dk. 65 Ali Yıldız), Prince Ating (Dk. 79 Yılmaz Cin), Yiğit Ali Buz
GOLLER: Dk. 62 Ferhat Yazgan, Dk. 74 Fredy, Dk. 88 Serdar Gürler (Arca Çorum FK), Dk. 49 Rahkim Chaadaev (Atakaş Hatayspor)
SARI KARTLAR: Serdar Gürler (Arca Çorum FK), Sharif Osman, Muhammed Gönülaçar, Deniz Aksoy (Atakaş Hataypor)
1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
34'üncü dakikada Arca Çorum FK'nın kullandığı köşe vuruşunda Fredy, uygun pozisyonda bulunan Thiam'a pasını aktardı. Thiam, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Emir topu son anda kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
49'uncu dakikada Ünal'ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Chaadaev'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
62'nci dakikada ceza sahasına gelen ortada Fredy'in pasıyla buluşan Ferhat Yazgan'ın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-1.
74'üncü dakikada sağ kanattan gelişen hücumda Serdar ceza sahasına yaptığı ortada Fredy'in kayarak vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
88'inci dakikada Samudio, savunma arkasına hareketlenen Serdar Gürler'e paşanı aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar Gürler'in vuruşunda top filelerle buluştu: 3-1.
Karşılaşma Arca Çorum FK'nın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
