Çorum FK İlk Finalinde Süper Lig'i Hedefliyor

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Sipay Bodrum FK'ye üstünlük kurarak tarihinde ilk kez finale yükselen Arca Çorum FK, Süper Lig yolunda Esenler Erokspor maçını bekliyor.

Profesyonel liglere 2018-2019 sezonunda TFF 3. Lig'de yer alarak adım atan Çorum FK, başarılı geçirdiği sezonun play-off finalinde karşılaştığı Serik Belediyespor'u yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig'i 2022-23 sezonunda şampiyon tamamlayan Çorum FK, yükseldiği Trendyol 1. Lig'de 2023-24 sezonunu 5. sırada bitirdi. Söz konusu sezonunun play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, Bodrum FK'ye yenilerek elendi.

Bu sezon kadrosuna Süper Lig tecrübesine sahip oyuncuları kattı

1. Lig'deki ikinci sezonunda 2024-2025 sezonunu 54 puanla 10. sırada kapatan Çorum ekibinde, 2025-26'da teknik heyet değişikliğine gidilerek göreve daha önce de kulüpte çalışan Tahsin Tam getirildi.

Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Trendyol Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuların yer aldığı kadro, ara transfer döneminde Mame Thiam ve Serdar Gürler ile güçlendirildi.

Çorum FK'de, sezon içinde Tam'ın ayrılmasının ardından teknik direktör Çağdaş Çavuş ile Hüseyin Eroğlu da bir süre görev yaptı.

Teknik direktörlüğe 17 Şubat'ta getirilen Uğur Uçar yönetimindeki Çorum ekibi, 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 71 puan toplayarak sezonu 4. sırada tamamladı.

Süper Lig'e yükselme yolunda, play-off birinci turunda evinde Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Çorum FK, ikinci turda Bodrum FK ile eşleşti.

İkinci tur ilk maçında deplasmanda Bodrum FK'ye 1-0 yenilen Çorum FK, rövanşında ise sahasında ağırladığı Bodrum ekibini uzatmalarda 2-0 yenerek adını ilk kez play-off finaline yazdırdı.

Finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak

Kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takımın belirleneceği finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

Final karşılaşması, 24 Mayıs Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Çorum FK, Esenler Erokspor'u yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.