Çorum FK, Manisa FK\'yı 1-0 Geçti

02.03.2026 22:35
Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, evinde Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Gol Mame Thiam'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, evinde Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Çorum FK atağında ceza sahası içine kadar giren Burak, Ayberk Karapo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltıyı kullanan Mame Thiam, topu ağlara gönderdi. 0-1

32. dakikada köşe vuruşunda topa yükselen Ayberk Karapo, meşin yuvarlağı kale direğinin hemen yanından auta gönderdi.

52. dakikada ani gelişen Çorum FK atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Thiam'ın sol köşeye sert vuruşunu kaleci Vedat kornere çeldi.

88. dakikada ceza sahasının dışından Ferhat'ın şutunda kaleci Vedat topu kornere çeldi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Toure (Cissokho dk. 21), Lindseth (Adekanye dk. 64), Osman (Ada İbik dk. 64), Benrahou, Vargas (Muhammet Kirpit dk. 89), Diony

Yedekler: Saim Sarp Bodur, Oğuzhan Yurtdaş, Umut Can Aslan, Emre Akboğa, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Yusuf Erdoğan dk. 74), Pedrinho (Oğuz Gürbulak dk. 83), Mame Thiam, Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 74), Fredy, Burak Çoban (Samudio dk. 80)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Efe Sarıkaya, Atakan Akkaynak, Aleksic, Cemali Sertel, Kerem Kalafat

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Gol: Mame Thiam (dk. 17 pen.) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Herelle, Ayberk, Cissoskho (Manisa FK), Fredy, Pedrinho, Thiam (Çorum FK) - MANİSA

Kaynak: İHA

Mame Thiam, Trendyol, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

