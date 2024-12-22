Trendyol 1. Lig 17. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
39. dakikada Atakan Akkaynak, Yusuf Emre Gültekin'e yaptığı sert müdahale sebebiyle kırmızı kart gördü.
51. dakikada ceza sahası içinde iyi yükselen Kadir Seven'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Dorin Rotariu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Barış Çiçeksoyu Arif Dilmen
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Ferhat Yazgan Atakan Akkaynak, Thomas Jacco Verheydt (Kabongo Kasongo dk. 64), Tunahan Ergül (Atakan Cangöz dk. 86), Kerem Kalafat, Kadir Seven. (Mehmet Tayfun Dingil dk. 74), Geraldo (Suat Kaya dk. 64), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Amar Catic dk. 87)
Yedekler: Mahmut Eren Güler, Kabongo Kasongo, Hasanege Akdoğan, Suat Kaya Ahmethan Köse, Mehmet Tayfun Dingil, Ozan Sol, Amar Catic, Atila Turan, Atakan Cangöz
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Yıldırım Mert Çetin, Diago Aleksis Özçakmak (Sirozhiddin Astanakulov dk. 87), Riad Bajic (Dorin Rotariu dk. 46), Kevin Varga (Renat Oleqoviç Dadaşov dk. 62), İsmail Çokçalış, Ali Kaan Güneren (Riccardo Saponara dk. 62), Renaldo Showayne Cephas, Yusuf Emre Gültekin, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Mesut Emre Kesik dk. 76)
Yedekler: Fatih Demir, Renat Oleqoviç Dadaşov, Sirozhiddin Astanakulov, Riccardo Saponara, Mahmut Tekdemir, Dorin Rotariu, Nico Schulz, Mesut Emre Kesik, Hasan Nazarov, Miraç Şimşek
Teknik Sorumlu: Hakan Demirkan
Goller: Kadir Seven (dk. 51) (Çorum FK), Dorin Rotariu (dk. 89) (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Yusuf Emre Gültekin (dk. 39) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Geraldo, Thomas Jacco Verheydt, Tunahan Ergül, Kadir Seven, Eren Karadağ (Çorum FK), Diago Aleksis Özçakmak, Hayrullah Bİlazer, (MKE Ankaragücü) - ÇORUM
Son Dakika › Spor › Çorum FK - MKE Ankaragücü Maçı 1-1 Beraberlikle Bitti - Son Dakika
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