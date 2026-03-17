Çorum FK'nın Uğur Uçar ile Başarılı Dönemi - Son Dakika
Çorum FK'nın Uğur Uçar ile Başarılı Dönemi

17.03.2026 12:23
Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, 6 maçta 6 galibiyet elde ederek tarih yazdı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde "6'da 6" yaptı.

2. Lig'i 2022-23 sezonunda şampiyon tamamlayan Çorum FK, Trendyol 1. Lig'i 2023-24 sezonunda 5. sırada bitirdi. Play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, 1. Lig'deki ikinci yılında 54 puanla sezonu 10. kapattı.

Çorum ekibinde, 2025-26 sezonunda teknik heyet değişikliğine gidilerek Tahsin Tam tekrar göreve getirildi. Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Trendyol Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuların yer aldığı bir kadro kuruldu. Ara transfer döneminde ise Mame Thiam, Serdar Gürler gibi tecrübeli isimlerle kırmızı-siyahlı ekibin kadrosu güçlendirildi.

Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun kısa süreli görev yaptığı kulüpte takımın başına 17 Şubat'ta Uğur Uçar getirildi.

Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-1 ile evinde Ümraniyespor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u 3-1 ve Esenler Ereokspor'u 2-1 yenerek 6 galibiyet elde etti.

Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde 6 maçta 13 gol atıp 5 gol yiyerek 18 puan topladı.

Çorum ekibi, ligin 32. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çorum FK'nın Uğur Uçar ile Başarılı Dönemi - Son Dakika

SON DAKİKA: Çorum FK'nın Uğur Uçar ile Başarılı Dönemi - Son Dakika
