Çorum FK'nın Zorlu Maçı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çorum FK'nın Zorlu Maçı

Çorum FK\'nın Zorlu Maçı

Teknik direktör Özbalta, Kocaelispor maçından sonra takımının toparlanacağını belirtti.

22.09.2024 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 2-0 mağlup oldukları Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yaşanan zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Birkaç haftadır hem antrenmanlarda ve oynadığımız maçlarda takımın yukarı doğru ivmelendiğini görüyoruz. Kocaelispor'un iki maçta üst üste kayıp yaşaması nedeniyle bu maçta bir tepki ortaya koyacaklarını biliyordum. Bu durumu oyuncularımızla paylaştık. Onlara karşı tabii ki kendi sahamızda biz de bir tepki verecektik. Maça iyi başladık, fena oynamadık. Birkaç tane ciddi gol pozisyonu da yakaladık. Oyun anlamında, diziliş anlamında iyi giderken bir anda toparlayamadığımız rahat bir pozisyonda bir sıfır mağlup duruma düştük. Ondan sonra tam tepki verirken ikinci golü yedik. Bir tanede kırmızı kart gördük" ifadelerini kullandı.

"Gol atanın kazanacağı bir müsabaka gibi görünüyordu"

Oyunun bazı bölümlerinde istediklerini yapamadıklarını söyleyen Özbalta, "İstediklerimizi zaman zaman yapmaya çalıştığımız, zaman zaman yapamadığımız bir müsabaka oldu. Ama sanki maçı gol atanın kazanacağı gibi bir müsabaka duruyordu. Atamadığında berabere bitecek bir maç gibi gözüküyordu. İki tane net pozisyonumuz vardı onları değerlendirebilseydik öne geçtikten sonra daha farklı bir senaryo ile karşılaşabileceğimizi gördük" şeklinde konuştu.

"Karamsar bir tabloyu sevmiyoruz"

Bireysel hataların olabileceğini dile getiren Serkan Özbalta, "Oyuncularım bir yıl önce iyi şeyler yapan oyuncular. Bazı bireysel hatalar olacaktır. En fazla üzülen onlar. Oyuncularımızın iyi günlerinde yanında olduğumuz gibi kötü günlerde de her zaman yanlarında olmalıyız. Bizim üzerimize binen bir yük kendi gösterdiğimiz bütün hafta boyunca verdiğiniz emeğin karşılığını alamadığımız gibi bir de taraftarımızı üzmenin verdiği onları evlerine mutsuz göndermenin verdiği yük de üzerimize binince bizim için bu akşam çok üzücü oldu. Karamsar bir tabloyu sevmiyoruz. Geçen yıla baktığımızda alıştığımız bir tablo da değil. Burada olmayı istemiyoruz. Oyuncularımız da bunu istemiyor. Oyuncularımız tekrar toparlanacak yukarı doğru tekrar ivme kazanacak. En önemlisi bulunduğumuz yerden kalkmasını bilen bir oyuncu kitlesine sahibiz. Bu bana ve oyuncularına güven veriyor. Bizler bu zorlukların üstesinden geleceğiz. ve üç puanlı sistemde birkaç maça aldığınızda hemen işlerin değiştiğini hemen baharın geldiğini sizler bu tecrübeye sahipsiniz. Önceki yıllarda veya günümüz futbolunda Türk futbolunda veya Avrupa futbolunda hepimizin bildiği bir alışkanlık 3 puanlı sistemde birkaç maç sonra yine başka hesapların içine girecek bir Çorum FK olacağına inanıyorum" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"Transfer döneminin başlangıcı veya ortasına geldiğimizde çok farklı isimler gündemdeydi"

Bir gazetecinin transferlerle ilgili sorusunu da yanıtlayan Özbalta, "Yönetim kurulumuz göreve geldiğimiz günden beri bütün oyuncuları benimle paylaşıyorlar. Tabii ki paylaşılan her oyuncu veya bizim listemizde oyuncuları yönetim kuruluna sunmamızla her oyuncuyu alamıyorsunuz her oyuncuyu transfer edemiyorsunuz. Başkanım da sizlerle paylaştı. Mali disiplinden bahsettiğini biliyorsunuz. Catic ve Burak Süleyman'ı bizimle paylaştığında ikisini de istediğimizi onlara söyledik. Ama tabii ki transfer döneminin başlangıcı veya ortasına geldiğimizde çok farklı isimler gündemdeydi ama dediğim gibi bir sürü enstrüman sayabilirim sizi ki oluşamama nedenlerinden dediğim gibi o burada da çok bir şey olmaz. Yani uzun uzunca konuşulmaz ama buraya gelen her oyuncudan bizim bilgimiz var. Sağ olsunlar hem yönetimde bunu istişare ederek onların güvendiği gözlere onların inandığı tabii ki kulübümüze çalışanlara bizlerle sunuyorlar bizler de kulübün zarar görmeden en sağlıklı şekilde nasıl oyuncu buraya katarsak bizde o anlamda fedakarlık yapıyoruz. Biraz takımlar tükendiği zaman sadece Çorum FK değil diğer takımlarda hemen kara bağlama olayımız var. Böyle kötü bir hastalığımız var. Biraz iyi gittiğimizde Çorum FK asla yenilmez kesinlikle bu ligden çıkabilir diyebiliyoruz kendi kendimize. İçimizdeki arzu ve istek olduğu için bunu yansıtabiliyoruz. Hem kulübe hem oynayan oyuncular hem de kadroya alamadığımız her oyuncu bu takımı yukarıya taşıyacağım ve küme düşme ile ilgili bunu deklare bile etmenize gerek yok. Bazen bir iki tane müsabaka gerekli midir evet bugünkü gerekliydi olmadı ama dediğim gibi daha ligin 6'da biri bitmiş durumda inanılmaz bir şekilde hazırlanacağız haftaya hazırlanacağız bir tane müsabaka ondan sonra üstüne koyacak bu oyuncular içeride kendileri de o konuşmayı yaptılar zaten o sorumluluğu bilen bir bilince sahipler. İyi günde nasıl bir aradaysalar kötü günde de beraber olacağız dediler. Futbolcularımız bugünkü taşıyacak erdemde ve karakterde oyuncular" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK'nın Zorlu Maçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
20:02 Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
18:22 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia İki parti birleşiyor Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş
23:26 Ölüme böyle gitmiş İşte Metin Arolat’ın sahnedeki son anları Ölüme böyle gitmiş! İşte Metin Arolat'ın sahnedeki son anları
23:20 Okan Buruk’tan maç sonu değerlendirmesi: Bizim için rahat bir derbi oldu Okan Buruk'tan maç sonu değerlendirmesi: Bizim için rahat bir derbi oldu
22:54 Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı Mourinho’dan beyin yakan derbi yorumu Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
22:36 Derbinin özeti gibi kare Herkes Okan Buruk’un Mourinho’ya attığı bakışı konuşuyor Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor
22:28 Galatasaray’dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
22:06 Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama
21:51 Derbide gülen taraf Aslan Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
21:05 Adana’yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Adana'yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
21:00 Olay adam yine rahat durmadı Yedek olduğu maçta kart gördü Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü
20:15 İzmir’de korkunç cinayet Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti İzmir'de korkunç cinayet! Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti
19:59 Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü! 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 23:40:10. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum FK'nın Zorlu Maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement