Çorum FK\'nın Zorlu Maçı

Spor

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 2-0 mağlup oldukları Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yaşanan zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Birkaç haftadır hem antrenmanlarda ve oynadığımız maçlarda takımın yukarı doğru ivmelendiğini görüyoruz. Kocaelispor'un iki maçta üst üste kayıp yaşaması nedeniyle bu maçta bir tepki ortaya koyacaklarını biliyordum. Bu durumu oyuncularımızla paylaştık. Onlara karşı tabii ki kendi sahamızda biz de bir tepki verecektik. Maça iyi başladık, fena oynamadık. Birkaç tane ciddi gol pozisyonu da yakaladık. Oyun anlamında, diziliş anlamında iyi giderken bir anda toparlayamadığımız rahat bir pozisyonda bir sıfır mağlup duruma düştük. Ondan sonra tam tepki verirken ikinci golü yedik. Bir tanede kırmızı kart gördük" ifadelerini kullandı.

"Gol atanın kazanacağı bir müsabaka gibi görünüyordu"

Oyunun bazı bölümlerinde istediklerini yapamadıklarını söyleyen Özbalta, "İstediklerimizi zaman zaman yapmaya çalıştığımız, zaman zaman yapamadığımız bir müsabaka oldu. Ama sanki maçı gol atanın kazanacağı gibi bir müsabaka duruyordu. Atamadığında berabere bitecek bir maç gibi gözüküyordu. İki tane net pozisyonumuz vardı onları değerlendirebilseydik öne geçtikten sonra daha farklı bir senaryo ile karşılaşabileceğimizi gördük" şeklinde konuştu.

"Karamsar bir tabloyu sevmiyoruz"

Bireysel hataların olabileceğini dile getiren Serkan Özbalta, "Oyuncularım bir yıl önce iyi şeyler yapan oyuncular. Bazı bireysel hatalar olacaktır. En fazla üzülen onlar. Oyuncularımızın iyi günlerinde yanında olduğumuz gibi kötü günlerde de her zaman yanlarında olmalıyız. Bizim üzerimize binen bir yük kendi gösterdiğimiz bütün hafta boyunca verdiğiniz emeğin karşılığını alamadığımız gibi bir de taraftarımızı üzmenin verdiği onları evlerine mutsuz göndermenin verdiği yük de üzerimize binince bizim için bu akşam çok üzücü oldu. Karamsar bir tabloyu sevmiyoruz. Geçen yıla baktığımızda alıştığımız bir tablo da değil. Burada olmayı istemiyoruz. Oyuncularımız da bunu istemiyor. Oyuncularımız tekrar toparlanacak yukarı doğru tekrar ivme kazanacak. En önemlisi bulunduğumuz yerden kalkmasını bilen bir oyuncu kitlesine sahibiz. Bu bana ve oyuncularına güven veriyor. Bizler bu zorlukların üstesinden geleceğiz. ve üç puanlı sistemde birkaç maça aldığınızda hemen işlerin değiştiğini hemen baharın geldiğini sizler bu tecrübeye sahipsiniz. Önceki yıllarda veya günümüz futbolunda Türk futbolunda veya Avrupa futbolunda hepimizin bildiği bir alışkanlık 3 puanlı sistemde birkaç maç sonra yine başka hesapların içine girecek bir Çorum FK olacağına inanıyorum" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"Transfer döneminin başlangıcı veya ortasına geldiğimizde çok farklı isimler gündemdeydi"

Bir gazetecinin transferlerle ilgili sorusunu da yanıtlayan Özbalta, "Yönetim kurulumuz göreve geldiğimiz günden beri bütün oyuncuları benimle paylaşıyorlar. Tabii ki paylaşılan her oyuncu veya bizim listemizde oyuncuları yönetim kuruluna sunmamızla her oyuncuyu alamıyorsunuz her oyuncuyu transfer edemiyorsunuz. Başkanım da sizlerle paylaştı. Mali disiplinden bahsettiğini biliyorsunuz. Catic ve Burak Süleyman'ı bizimle paylaştığında ikisini de istediğimizi onlara söyledik. Ama tabii ki transfer döneminin başlangıcı veya ortasına geldiğimizde çok farklı isimler gündemdeydi ama dediğim gibi bir sürü enstrüman sayabilirim sizi ki oluşamama nedenlerinden dediğim gibi o burada da çok bir şey olmaz. Yani uzun uzunca konuşulmaz ama buraya gelen her oyuncudan bizim bilgimiz var. Sağ olsunlar hem yönetimde bunu istişare ederek onların güvendiği gözlere onların inandığı tabii ki kulübümüze çalışanlara bizlerle sunuyorlar bizler de kulübün zarar görmeden en sağlıklı şekilde nasıl oyuncu buraya katarsak bizde o anlamda fedakarlık yapıyoruz. Biraz takımlar tükendiği zaman sadece Çorum FK değil diğer takımlarda hemen kara bağlama olayımız var. Böyle kötü bir hastalığımız var. Biraz iyi gittiğimizde Çorum FK asla yenilmez kesinlikle bu ligden çıkabilir diyebiliyoruz kendi kendimize. İçimizdeki arzu ve istek olduğu için bunu yansıtabiliyoruz. Hem kulübe hem oynayan oyuncular hem de kadroya alamadığımız her oyuncu bu takımı yukarıya taşıyacağım ve küme düşme ile ilgili bunu deklare bile etmenize gerek yok. Bazen bir iki tane müsabaka gerekli midir evet bugünkü gerekliydi olmadı ama dediğim gibi daha ligin 6'da biri bitmiş durumda inanılmaz bir şekilde hazırlanacağız haftaya hazırlanacağız bir tane müsabaka ondan sonra üstüne koyacak bu oyuncular içeride kendileri de o konuşmayı yaptılar zaten o sorumluluğu bilen bir bilince sahipler. İyi günde nasıl bir aradaysalar kötü günde de beraber olacağız dediler. Futbolcularımız bugünkü taşıyacak erdemde ve karakterde oyuncular" dedi. - ÇORUM