Çorum FK, Sivasspor\'u 3-1 Yendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK, Trendyol 1. Lig 36. hafta maçında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Yasin Arslan, Ethem Potuk, Murathan Çomoğlu

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah (Üzeyir Ergün dk. 53), Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan (Ibrahim Zubairu dk. 88), Pedrinho (Atakan Akkaynak dk. 88), Oğuz Gürbulak (Ferhat Yazgan dk. 72), Fredy, Braian Jose Samudio, Burak Çoban (Serdar Gürler dk. 72)

Yedekler: Danijel Aleksic,Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Hüseyin Akınay, Efe Sertkaya

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Sivasspor: Gökhan Akkan, Aaron Appindangoye, Murat Paluli, Mert Çelik, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Kerem Atakan Kesgin dk. 87), Özkan Yiğiter (Charilaos Charisis dk. 81), Kamil Fidan, Feyzi Yıldırım (Emre Gökay dk. 81), Jonathan Okoronkwo, Valon Ethemi

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Arda Erdursun, Savaş Ala, Ali Ayberk Selvili

Teknik direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Braian Jose Samudio (dk. 26), Fredy (dk. 56), Serdar Gürler (dk. 80) (Çorum FK), Fevzi Yıldırım (dk. 35) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Burak Çoban (Çorum FK), Mert Çelik (Sivasspor) - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 19:25:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.