24.05.2026 21:23
1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Çorum FK, Süper Lig'e yükseldi.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Candaş Elbil

ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Mikail Okyar(Dk.75 Berat Luş), Tugay Kacar(Dk.58 Kaku), Amilton(Dk.58 Ömer Faruk Beyaz), Recep Niyaz(Dk.81 Alper Karaman), Faye, Kayode(Dk.58 Catakovic)

ARCA ÇORUM FK: İbrahim Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler(Dk.75 Yusuf Erdoğan), Fredy(Dk.75 Ferhat Yazgan), Oğuz Gürbulak, (Dk.58 Ahmet Ildız), Burak Çoban(Dk.85 Cemali Sertel), Mame Thiam(Dk.75 Samudio)

GOLLER: Dk.37 Serdar Gürler, Dk.53 Thiam (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Burak Çoban, İbrahim Sehic (Çorum FK), Recep Niyaz (Esenler Erokspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+2 Kanga (Esenler Erokspor)

1'inci Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Çorum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

15'inci dakikada Fredy'nin ceza alanının sağ tarafından ortasında Mame Thiam'ın vuruşunu kaleci çıkardı.

18'inci dakikada Kayode'nin yerden ortasında Faye'nin şutunda savunma araya girdi.

34'üncü dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Fredy'nin şutunu kaleci kornere çeldi.

37'nci dakikada ceza alanı sol tarafından Oğuz Gürbulak'ın içeriye ortasında topa yükselen Serdar Gürler'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1

53'üncü dakikada Pedrinho'nun ceza alanı sağ tarafından kullandığı korner atışında topa yükselen Thiam'ın kafa vuruşu filelere gitti: 0-2

84'üncü dakikada orta alandan Catakovic'in uzun ortasında topla buluşan Berat'ın şutunu kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma Çorum FK'nın 0-2 üstünlüğüyle sona erdi. Böylelikle Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu.

BAKAN BAK FİNALİ İZLEDİ

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz birlikte izledi. Süper Lig'e yükselen Çorum FK'lı futbolcular, stadyumda Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu taraftarla paylaştı.

Kaynak: DHA

