Çorum FK Süper Lig\'e Yükseldi

1'inci Lig Yükselme play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı-siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken, binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Konya'daki tribünler adeta bayram yerine döndü. Günün erken saatlerinden itibaren otobüsler, özel araçlar ve taraftar gruplarıyla Konya'ya akın eden binlerce Çorumlu futbolsever, takımlarını 90 dakika boyunca yalnız bırakmadı. Final heyecanı yalnızca stadyumda değil, Çorum'da da yaşandı. Maça gidemeyen vatandaşlar kent meydanlarında, kafelerde ve dev ekranların kurulduğu alanlarda karşılaşmayı takip etti.

Kentte günler öncesinden başlayan Süper Lig heyecanı, Çorum FK bayraklarıyla donatılan cadde ve sokaklara yansıdı. Özellikle Kadeş Barış Meydanı ve Gazi Caddesi başta olmak üzere birçok noktada taraftarlar meşaleler yakıp araç konvoyları oluşturdu. Son düdüğün ardından binlerce kişi sokaklara çıkarak tarihi başarıyı kutladı. Kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluşurken, taraftarlar marşlar söyleyip sloganlar attı. 2018-2019 sezonunda 3'üncü Lig'de profesyonel lig mücadelesine başlayan Çorum FK, kısa sürede Türk futbolunun yükselen değerlerinden biri haline geldi. 7 sezonluk süreçte basamakları tek tek çıkan kırmızı-siyahlılar, istikrarlı yapılanma, teknik ekip ve taraftar desteğiyle Süper Lig hedefine ulaşmayı başardı.

1'inci Lig'de sezonu ilk iki sırada tamamlayan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım Çorum FK oldu.