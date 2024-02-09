Çorum FK, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Çorum FK, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu

Çorum FK, Ümraniyespor\'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı siyahlı ekip, 10 haftalık aradan sonra ilk kez yenilgi yüzü gördü. Maçta Cavare'nin attığı golle Ümraniyespor galip geldi.

09.02.2024 22:05
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı siyahlı ekip, 10 haftalık aradan sonra ilk kez yenilgi yüzü gördü.

Maçtan dakikalar

3. dakikada İlhan'ın ceza sahasına yerden ortasında Atakan ön direkte topa ayak koydu. Kaleci Hasan Hüseyin'in tokatladığı topla buluşan Atakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

14. dakikada sol kanattan Atakan'ın kullandığı korner atışında Ahmet Sağat'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarptı. Dönen topu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı.

34. dakikada kazanılan faul atışında penaltı noktasında topla buluşan Cavare, kaleci Hasan Hüseyin'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

63. dakikada sağ kanattan Atakan'ın ortasında Ahmet Sağat topa kafayı vurdu. Savunmadan dönen topu Geraldo rövaşata ile kaleye gönderdi, savunma çizgiden çıkardı.

73. dakikada sol kanattan Erkan'ın ortasında Eren kafayı vurdu, top savunmanın eline çarptı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ozan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ubeyd soluna giden topu köşeden çıkardı.

Hakemler: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle

Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem (Suat dk. 90), Ologo, Zargo Toure, Ahmet İlhan (Hakan dk. 45+1), Atakan Eren dk. 63), Gökhan Karadeniz (Ozan dk. 45+1), Nalepa, Hermenegıldo, Erkan, Ahmet Sağat (Thomas dk. 70)

Yedekler: Ali, Thomas, Suat, Eren, Hakan, Adem, Ozan, Massıs Gülük, Süleyman, Sadık Arda

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Ümraniyespor: Übeyd, Muhammed Mert (Merih dk. 82), Saponjıc (Emre Can dk. 55), Emre Demir (Diniev dk. 68), Atalay (Onur dk. 83), İlhami (Tıtebah dk. 55), Uğur Kaan, Glumac, Emre Kaplan, Popov, Cavare

Yedekler: Onur, Titebah, Mustafa, Yusuf, Melih, Onur Ayık, Batuhan Arıcı, Emrecan, Coşkun Diniyev

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Gol: Cavare (dk. 34) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Atakan, Hakan (Çorum FK), Übeyd, İlhami, Cavare, Nassim (Ümraniyespor) - ÇORUM

Kaynak: İHA

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