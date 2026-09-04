Çorum Valisi Çalgan, 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nin tesislerini ziyaret etti - Son Dakika
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Çorum Valisi Çalgan, 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nin tesislerini ziyaret etti

Çorum Valisi Çalgan, 1. Lig ekiplerinden Çorum FK\'nin tesislerini ziyaret etti
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Çorum Valisi Ali Çalgan, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin tesislerini ziyaret ederek yönetimle bir araya geldi. Ziyarette kulübün çalışmaları ve 2026-2027 sezonu planları görüşüldü.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin tesislerini ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Çalgan'a ziyarette AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz eşlik etti.

Vali Çalgan ve beraberindeki heyet, Asbaşkan Feyyaz Gökel, Genel Koordinatör Tahsin Tam ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette kulübün devam eden çalışmaları ile 2026-2027 sezonuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çorum Valisi Çalgan, 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nin tesislerini ziyaret etti - Son Dakika

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