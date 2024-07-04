Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Cristiano Ronaldo\'dan Merih Demiral\'a telefon

EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye'nin yıldızı Merih Demiral, maç sonunda Cristiano Ronaldo'dan tebrik telefonu aldığını açıkladı. Demiral, ''Gerçekler ışığında Avrupa Şampiyonu olmak bir hayaldi. Biz Avusturya'yı da yenerek, hayali, gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdik. Şu anda herkes birbirine, 'Neden olmasın' diyor'' dedi.

04.07.2024 16:23
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EURO 2024'te Avusturya ağlarına gönderdiği iki golle Türkiye'ye çeyrek final kapısını açan Merih Demiral, maçın oyuncusu oldu.

KORNERLER İÇİN ÖZEL ÇALIŞMIŞLAR

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Merih, "Teknik ve taktik olarak iyi hazırlandık. Kalecinin zafiyetleriyle ilgili daha önceden bilgilendirildik. Şut ve ön direk çalışması üzerine yoğunlaştık. Selçuk hoca da bizimle bizzat ilgilendi. Bana, Abdülkerim'e ve Kaan'a duran toplarda ne yapmamız gerektiği konusunda özel çalışma yaptırdı. Selçuk hocaya da bütün ekibe de teşekkür ediyorum" dedi.

"RONALDO ARADI"

Arabistan'da aynı ligde oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp kutladığını anlatan milli futbolcu, "Gerçekler ışığında Avrupa Şampiyonu olmak bir hayaldi. Biz Avusturya'yı da yenerek, hayali, gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdik. Şu anda herkes birbirine, 'Neden olmasın' diyor. Biz kapasitesi yüksek bir takımız. Şimdiye kadar genelde kapasitemizin altında maçlar oynamıştık. Ama performansımızı artırarak ilerliyoruz. Rakiplerimiz kapasitemizin farkında değil. Her geçen gün şaşırıyorlar ve şaşırmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Merih Demiral, Euro 2020, Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: afferim melih o işareti yaptığın için güzel bir ceza alacaksın takımını yalnız bırakacaksın böyle devam et demişmi 17 79 Yanıtla
    Kerim Cüceler: Ferhat sen sürekli bu adamı eleştiriyorsun zafer işareti yapsa hoşuna giderdi galiba. 12 7 Ender Kervancıoğlu: 4 maç ceza alır. Almanya bize gol atıp tribünlerimize nazi selamı verse biz şikayet etmeyecek miydik. Şimdi benim söylediğime de dislike atarlar çünkü türk halkı empatiden uzaktır. İşine geldiği gibi davranır. 4 14 harun şahan: Ağlasanız da sızlasanız da tüm dünya Türk'e karşı dursa da Ne Mutlu Türk'üm Diyene! Bu topraklar yüz yıllardır Türk toprakları tarihin hiçbir kesiminde bu kadar vatan haini beslemedi 14 3 Protesia: Ferhat seni ihbar ettim haberin olsun 4 2
  • Şükrü null: Arda, Arda, Arda 2 2 Yanıtla

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