Cristiano Ronaldo'nun Ramazan paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun Ramazan paylaşımı dikkat çekti

23.03.2023 09:55

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen süper yıldız Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından Ramazan ayı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Portekizli yıldızın, "Tüm Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun." ifadelerinin geçtiği paylaşım Müslüman takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Kariyerine Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TÜM MÜSLÜMANLARIN RAMAZAN AYI MÜBAREK OLSUN"

Ramazan ayı ile ilgili bir paylaşımda bulunan Ronaldo, "Tüm Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun" dedi. Portekizli futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Cristiano Ronaldo, Ramazan paylaşımıyla Müslüman takipçilerini mest etti

RONALDO'NUN SUUDİ ARABİSTAN KARNESİ

Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr'da 26 resmi maça çıktı. 38 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR (1)
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