Cristiano Ronaldo, Milli Takımda 200. Maçına Çıkarak Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo, Milli Takımda 200. Maçına Çıkarak Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

20.06.2023 23:33

Futbol tarihinin en fazla milli maçına çıkan ve en çok gol atan ismi olan Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımının İzlanda ile oynadığı maçta 200.kez milli formayı giyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. 38 yaşındaki futbolcu, "Ben rekorları değil, rekorlar beni takip ediyor. Oynamaya devam etmek istiyorum. Ailemi, dostlarımı, Portekiz halkını mutlu etmeyi seviyorum. Benim için uzun bir serüven oldu, ama hala sahada gösterebileceğim bir şeyler olduğunu biliyorum" dedi.

Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 200. maçına çıkan ilk oyuncu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.

200'ÜNCÜ MAÇ

Futbol tarihinin en fazla milli maçına çıkan ve en çok gol atan ismi olan Ronaldo, Portekiz milli takımının İzlanda ile oynadığı maçta 200.kez milli formayı giydi.

GUINESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

38 yaşındaki yıldız isim Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 200. maçına çıkan ilk oyuncu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.

"SAHADA GÖSTEREBİLECEĞİM ŞEYLER VAR"

Konuyla ilgili konuşan 38 yaşındaki futbolcu, "Ben rekorları değil, rekorlar beni takip ediyor. Oynamaya devam etmek istiyorum. Ailemi, dostlarımı, Portekiz halkını mutlu etmeyi seviyorum. Benim için uzun bir serüven oldu, ama hala sahada gösterebileceğim bir şeyler olduğunu biliyorum" dedi.

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Portekiz Milli Futbol Takımı, Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, Milli Takımda 200. Maçına Çıkarak Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi - Son Dakika


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