Cristiano Ronaldo, Milli Takımda 200. Maçına Çıkarak Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 200. maçına çıkan ilk oyuncu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.
Futbol tarihinin en fazla milli maçına çıkan ve en çok gol atan ismi olan Ronaldo, Portekiz milli takımının İzlanda ile oynadığı maçta 200.kez milli formayı giydi.
38 yaşındaki yıldız isim Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 200. maçına çıkan ilk oyuncu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.
Konuyla ilgili konuşan 38 yaşındaki futbolcu, "Ben rekorları değil, rekorlar beni takip ediyor. Oynamaya devam etmek istiyorum. Ailemi, dostlarımı, Portekiz halkını mutlu etmeyi seviyorum. Benim için uzun bir serüven oldu, ama hala sahada gösterebileceğim bir şeyler olduğunu biliyorum" dedi.
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