Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi Beşiktaşlı Josef'i çıldırttı: Önce Arap kulüplerinin FIFA'daki borçlarını ödeyin - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi Beşiktaşlı Josef'i çıldırttı: Önce Arap kulüplerinin FIFA'daki borçlarını ödeyin

31.12.2022 11:51

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşme imzalamasının ardından Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bir dönem Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Brezilyalı oyuncu, sitem dolu paylaşımında, "Spor Bakanı, sizi bu büyük transfer için tebrik ederim ve bir de tavsiye vermek isterim. Diğer takımlarınız büyük kontratlar imzalamadan önce Arap kulüplerinin FIFA'daki borçlarını ödeyin." ifadelerini kullandı.

Bir süredir yeni adresinin neresi olacağı merak edilen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli yıldızın transferi sonrası Beşiktaşlı Josef de Souza, sürpriz bir paylaşım yaptı.

"ARAP KULÜPLERİNİN FIFA'DAKİ BORÇLARINI ÖDEYİN"

Bir dönem Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Josef de Souza yaptığı sitem dolu paylaşımda, "Spor Bakanı, sizi bu büyük transfer için tebrik ederim ve bir de tavsiye vermek isterim. Diğer takımlarınız büyük kontratlar imzalamadan önce Arap kulüplerinin FIFA'daki borçlarını ödeyin." ifadelerini kullandı.

FIFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

2020 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, kulüp ile yollarını ayırmadan önce FIFA'ya şikayette bulunmuştu. Kulüpten maaşını alamadığını iddia eden Josef'i FIFA Uyuşmazlık Kurulu haklı bulmuş ve futbolcuya 4 milyon 700 bin euro ödenmesine karar vermişti.

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Cristiano Ronaldo, Josef de Souza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi Beşiktaşlı Josef'i çıldırttı: Önce Arap kulüplerinin FIFA'daki borçlarını ödeyin - Son Dakika


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