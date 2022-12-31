Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanacak Ronaldo'nun sözleşmesindeki maddeler gündem oldu - Son Dakika
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Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanacak Ronaldo'nun sözleşmesindeki maddeler gündem oldu

31.12.2022 12:23

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile imzaladığı sözleşmeye dair ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı. Buna göre Suudi Arabistan ekibinin Portekizli yıldıza imzalattığı sözleşmede zırhlı spor araba, 2 villa, maç ve gol başına 200 bin euro gibi maddeler yer alıyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde bulunduğu iddia edilen maddeler gündeme oturdu.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDELER DİKKAT ÇEKTİ

Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanacak olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesine dair detayların ortaya çıktığı öne sürüldü. Buna göre Suudi Arabistan ekibinin, Portekizli yıldıza imzalattığı mukavelede 2 yıl tamamen ücretsiz uçuş hakkı, 1 adet özel zırhlı jip araç, 1 adet özel zırhlı spor araba, maç ve gol başına ayrı ayrı 200 bin euro ve 2 villa maddelerinin olduğu ifade edildi.

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"AL NASSR'IN VİZYONU ETKİLEYİCİ"

Cristiano Ronaldo imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.

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Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanacak Ronaldo'nun sözleşmesindeki maddeler gündem oldu - Son Dakika
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