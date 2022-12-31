Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanacak Ronaldo'nun sözleşmesindeki maddeler gündem oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde bulunduğu iddia edilen maddeler gündeme oturdu.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDELER DİKKAT ÇEKTİ

Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanacak olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesine dair detayların ortaya çıktığı öne sürüldü. Buna göre Suudi Arabistan ekibinin, Portekizli yıldıza imzalattığı mukavelede 2 yıl tamamen ücretsiz uçuş hakkı, 1 adet özel zırhlı jip araç, 1 adet özel zırhlı spor araba, maç ve gol başına ayrı ayrı 200 bin euro ve 2 villa maddelerinin olduğu ifade edildi.

"AL NASSR'IN VİZYONU ETKİLEYİCİ"

Cristiano Ronaldo imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.