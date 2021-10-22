2013-2016 arasında Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli savunmacı Bruno Alves, 39 yaşında ancak profesyonel kariyerine devam ediyor. Futbolu bırakmayı erteleyen Alves, Ronaldo'nun tavsiyeleri üzerine futbol oynamaya devam ettiğini açıkladı.
39 yaşındaki Alves, "Cristiano beni aradı. 'Oynamaya devam etmelisin, kendine iyi bakıyorsun ve iyi durumdasın. Futbolu çok sevdiğini biliyorum, bence pes etme' dedi ve kararımı değiştirdi. O dünyanın en iyisi ve devam etmem gerektiğini söylüyorsa bu gerçekten devam edebileceğim içindir. Ben de devam ettim" diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı - Son Dakika Spor