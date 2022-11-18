Ronaldo'dan olay Messi itirafı! Dünyanın konuştuğu röportajda herkesi şaşırtan ifadeler kullandı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Talk Sport'tan Piers Morgan'a verdiği röportajın yayınlanan son bölümünde, Portekizli yıldızın çarpıcı ifadeleri yine büyük ses getirdi.

"16 YILDIR ONUNLA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTIK"

Lionel Messi ile ilişkisinden bahseden Cristiano Ronaldo, "Lionel Messi inanılmaz bir oyuncu. Sihirli. 16 yıldır onunla aynı sahneyi paylaştık. Düşünün, bu yüzden onunla harika bir ilişkim var." dedi.

"TAKIM ARKADAŞI GİBİYİZ"

Portekizli yıldız ayrıca, "Messi gerçekten saygı duyduğum bir adam, benim hakkımda her zaman iyi şeyler söyler. Onunla bir arkadaş değilim, arkadaş derken evde birlikte vakit geçiren, telefonda sohbet edilen tarzda bir arkadaşlığımız yok. Bir takım arkadaşı gibiyiz. Benim hakkımda söylediklerine her zaman saygı duydum." ifadelerini kullandı.