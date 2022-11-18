Ronaldo'dan olay Messi itirafı! Dünyanın konuştuğu röportajda herkesi şaşırtan ifadeler kullandı - Son Dakika
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Ronaldo'dan olay Messi itirafı! Dünyanın konuştuğu röportajda herkesi şaşırtan ifadeler kullandı

18.11.2022 08:24

Cristiano Ronaldo'nun dünyayı ayağa kaldıran röportajının yayınlanan son bölümünde Portekizli yıldız, Lionel Messi için övgü dolu sözler söyledi. Yıllardır rekabet ettiği Arjantinli futbolcu için Ronaldo, "Messi inanılmaz bir oyuncu. Sihirli. 16 yıldır onunla aynı sahneyi paylaştık. Düşünün, bu yüzden onunla harika bir ilişkim var." dedi. Messi ile aralarında sanılanın aksine iyi bir ilişki olduğunu öğrenen futbolseverler, bu açıklamaları sonrası Ronaldo'yu takdir etti.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Talk Sport'tan Piers Morgan'a verdiği röportajın yayınlanan son bölümünde, Portekizli yıldızın çarpıcı ifadeleri yine büyük ses getirdi.

"16 YILDIR ONUNLA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTIK"

Lionel Messi ile ilişkisinden bahseden Cristiano Ronaldo, "Lionel Messi inanılmaz bir oyuncu. Sihirli. 16 yıldır onunla aynı sahneyi paylaştık. Düşünün, bu yüzden onunla harika bir ilişkim var." dedi.

"TAKIM ARKADAŞI GİBİYİZ"

Portekizli yıldız ayrıca, "Messi gerçekten saygı duyduğum bir adam, benim hakkımda her zaman iyi şeyler söyler. Onunla bir arkadaş değilim, arkadaş derken evde birlikte vakit geçiren, telefonda sohbet edilen tarzda bir arkadaşlığımız yok. Bir takım arkadaşı gibiyiz. Benim hakkımda söylediklerine her zaman saygı duydum." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Ronaldo'dan olay Messi itirafı! Dünyanın konuştuğu röportajda herkesi şaşırtan ifadeler kullandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo'dan olay Messi itirafı! Dünyanın konuştuğu röportajda herkesi şaşırtan ifadeler kullandı - Son Dakika
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