Spor dünyasının en çok kazanan isimleri açıklandı! Cristiano Ronaldo, yüksek geliriyle herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Spor dünyasının en çok kazanan isimleri açıklandı! Cristiano Ronaldo, yüksek geliriyle herkesi şaşırttı

03.05.2023 15:40

Amerikan finans dergisi Forbes, son bir yılda en çok kazanan sporcuları duyurdu. Listenin ilk 3 sırasında futbolcu isimler zapt ederken, zirve 136 milyon dolar ile Cristiano Ronaldo'nun oldu. 130 milyon dolar ile Messi 2., 120 milyon dolar ile Mbappe ise 3. sırada yer aldı.

Sezon başında Manchester United'dan ayrılarak Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo son 1 yılın en çok kazanan sporcusu oldu.

136 MİLYON DOLAR İLE ZİRVEDE

Son bir yılda en çok kazanan sporcuları açıklayan Amerikan finans dergisi Forbes'in listesinde zirvede 136 milyon dolarlık geliri ile Cristiano Ronaldo yer aldı. Portekizli yıldız sezon başında yüklü bir sözleşme karşılığında Al Nassr'a imza atmıştı.

LİSTEDE MESSI VE MBAPPE PEŞ PEŞE GELİYOR

Listenin 2 ve 3. sırasında ise Paris Saint-Germain'in yıldızları yer aldı. 130 milyon dolar ile Messi 2, 120 milyon dolar ile Mbappe ise 3. sırada kendine yer buldu.

Son 1 yılda en çok kazanan sporcular şöyle:

  • Cristiano Ronaldo(Futbol) - 136 milyon dolar
  • Lionel Messi(Futbol) - 130 milyon dolar
  • Kylian Mbappe(Futbol) - 120 milyon dolar
  • Lebron James(Basketbol) - 119.5 milyon dolar
  • Canelo Alvarez(Boks) - 110 milyon dolar
  • Dustin Johnson(Golf) - 107 milyon dolar
  • Phil Mickelson(Golf) - 106 milyon dolar
  • Stephen Curry(Basketbol) - 100.4 milyon dolar
  • Roger Federer(Tenis) - 95.1 milyon dolar
  • Kevin Durant(Basketbol) - 89.1 milyon dolar
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SON DAKİKA: Spor dünyasının en çok kazanan isimleri açıklandı! Cristiano Ronaldo, yüksek geliriyle herkesi şaşırttı - Son Dakika
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