Spor dünyasının en çok kazanan isimleri açıklandı! Cristiano Ronaldo, yüksek geliriyle herkesi şaşırttı

Sezon başında Manchester United'dan ayrılarak Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo son 1 yılın en çok kazanan sporcusu oldu.
Son bir yılda en çok kazanan sporcuları açıklayan Amerikan finans dergisi Forbes'in listesinde zirvede 136 milyon dolarlık geliri ile Cristiano Ronaldo yer aldı. Portekizli yıldız sezon başında yüklü bir sözleşme karşılığında Al Nassr'a imza atmıştı.
Listenin 2 ve 3. sırasında ise Paris Saint-Germain'in yıldızları yer aldı. 130 milyon dolar ile Messi 2, 120 milyon dolar ile Mbappe ise 3. sırada kendine yer buldu.
Son 1 yılda en çok kazanan sporcular şöyle:
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