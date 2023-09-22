Ronaldo, Suudi Arabistan Milli Günü için tarz değiştirdi! İşte büyük sükse yapan fotoğrafı

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geleneksel kıyafetlerle takım arkadaşları ile birlikte kılıç dansı yaptı.

"BİR BAYRAK ALTINDA HAYAL EDERİZ VE BAŞARIRIZ"

23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için Al Nassr takımından yapılan görüntülü sosyal medya paylaşımında, "Hep birlikte, bir bayrak altında hayal ederiz ve başarırız." ifadeleri kullanıldı.

BİŞT VE KUFİYYE GİYDİ

Görüntülü paylaşımda, Ronaldo ile birlikte Senegalli golcü Sadio Mane ve takımın diğer futbolcularının da, bişt denilen geleneksel Arap kıyafetini ve kufiyye denilen başlığı giydiği ve kılıç dansı yaptığı görülüyor.