Ronaldo, Suudi Arabistan Milli Günü için tarz değiştirdi! İşte büyük sükse yapan fotoğrafı - Son Dakika

Ronaldo, Suudi Arabistan Milli Günü için tarz değiştirdi! İşte büyük sükse yapan fotoğrafı

Son Güncelleme: 22.09.2023 14:22

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarıyla birlikte geleneksel kıyafetlerle kılıç dansı yaptı.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geleneksel kıyafetlerle takım arkadaşları ile birlikte kılıç dansı yaptı.

"BİR BAYRAK ALTINDA HAYAL EDERİZ VE BAŞARIRIZ"

23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için Al Nassr takımından yapılan görüntülü sosyal medya paylaşımında, "Hep birlikte, bir bayrak altında hayal ederiz ve başarırız." ifadeleri kullanıldı.

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BİŞT VE KUFİYYE GİYDİ

Görüntülü paylaşımda, Ronaldo ile birlikte Senegalli golcü Sadio Mane ve takımın diğer futbolcularının da, bişt denilen geleneksel Arap kıyafetini ve kufiyye denilen başlığı giydiği ve kılıç dansı yaptığı görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ronaldo, Suudi Arabistan Milli Günü için tarz değiştirdi! İşte büyük sükse yapan fotoğrafı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo, Suudi Arabistan Milli Günü için tarz değiştirdi! İşte büyük sükse yapan fotoğrafı - Son Dakika
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