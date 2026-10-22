Crystal Palace maçında Beşiktaşlı Miretti, 39. dakikada omzundan sakatlanarak çıktı

Beşiktaş'ın İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Crystal Palace mücadelesinin 39. dakikasında sakatlanarak yerini Salih Özcan'a bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Dolmabahçe'deki müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Orkun Kökçü'nün yerine 11'de başlayan Fabio Miretti, mücadelenin 39. dakikasında sakatlanarak yerini Salih Özcan'a bıraktı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, orta sahada rakip oyuncu Kamada ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Omzundan sakatlık yaşan Miretti, pozisyonun ardından yerden kalkamadı ve teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından oyundan alındı.

Bu sezon Fabio Miretti, 4 Süper Lig, 3 Avrupa kupaları olmaz üzere 7 müsabakada görev aldı.