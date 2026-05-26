Crystal Palace ve Rayo Vallecano Finale Çıkıyor

26.05.2026 09:30
UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace ile Rayo Vallecano karşılaşacak. Maç TSİ 22.00'de.

İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, yarın UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

Almanya'da şehir ile aynı ismi taşıyan Leipzig Stadı'ndaki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi İsveç'ten Glenn Nyberg olacak. VAR koltuğunda ise İtalyan Marco Di Bello oturacak.

Yarı finalde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i yenen Crystal Palace, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmeyi başardı.

İspanyol ekibi Rayo Vallecano ise rakibi gibi ilk kez mücadele ettiği ve ilk kez çıktığı finalden şampiyonlukla ayrılmanın hesabını yapıyor.

Organizasyonda mutlu sona ulaşacak ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında yer alacak.

İki ekip arasındaki ilk randevu

Crystal Palace ile Rayo Vallecano, resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, kulüp tarihindeki ikinci Avrupa maceralarında finale isimlerini yazdırdı.

Taraflardan biri, elde edeceği şampiyonlukla kulüp tarihinin en önemli başarısını kazanacak.

Ismaila Sarr formda

Crystal Palace'ın Senegalli golcüsü Ismaila Sarr, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 5 maçta önemli bir performans sergiledi.

Sarr, söz konusu 5 müsabakada toplam 6 gol kaydetti.

Bu sezon tüm kulvarlarda ise 44 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 21 kez gol sevinci yaşadı.

Garcia ve Frutos golleriyle ön plana çıktı

İspanyol ekibinde ise bu sezon en skorer oyuncular 12'şer golle Alvaro Garcia ve Jorge de Frutos oldu.

Tüm kulvarlarda Frutos 52, Garcia ise 49 kez kırmızı-beyazlı formayı giyerken, iki futbolcu golleriyle takımlarının finale çıkmasında büyük pay sahibi.

Glasner'in vedası

Crystal Palace'ın deneyimli teknik direktörü Oliver Glasner'in UEFA Konferans Ligi finalinin ardından görevini bırakması bekleniyor.

Göreve geldiği 20 Şubat 2024'ten bu yana önemli başarılar elde eden Glasner, Londra ekibiyle 120 maça çıktı. Avusturyalı teknik adam, bu karşılaşmaların 52'sini kazanırken, 33 beraberlik ve 35 yenilgi yaşadı.

Glasner, İngiliz ekibiyle Federasyon Kupası (FA Cup) ve Süper Kupa'yı (FA Community Shield) kazandı.

Inigo Perez'in hedefleri

Rayo Vallecano'da teknik direktör Inigo Perez, Crystal Palace karşısında birçok hedefini gerçekleştirmek istiyor.

İspanyol teknik adam, kulübün tarihindeki ilk finalinde kupaya uzanmanın peşinde. 38 yaşındaki çalıştırıcı, hem kendi hem takımının adını da tarihe yazdırmaya kararlı.

Inigo Perez, ayrıca Jose Luis Mendilibar'ın 2023-2024 sezonunda Olympiakos ile elde ettiği kupa zaferinin ardından Konferans Ligi'ni kazanan ikinci İspanyol teknik direktör olmayı da hedefliyor.

Crystal Palace'ta tek eksik, Rayo Vallecano tam takım

İngiliz ekibinde sakatlığından dolayı Eddie Nketiah'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.

Rayo Vallecano'nun ise tarihindeki en önemli maça tam kadro çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

