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Spor

Çukurca'da spor kursları büyük ilgi görüyor

Çukurca\'da spor kursları büyük ilgi görüyor

Hakkari'nin Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan "Çukurca 7'den 70'e Spor Yapıyor" projesi çerçevesinde başlatılan jimnastik kursuna devam eden öğrenciler hünerlerini sergilediler.

31.01.2024 18:39
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Hakkari'nin Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan "Çukurca 7'den 70'e Spor Yapıyor" projesi çerçevesinde başlatılan jimnastik kursuna devam eden öğrenciler hünerlerini sergilediler.

Çukurca Gençlik Merkezinde devam eden jimnastik kursunu ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi ve antrenör Seher Kılıç'tan bilgi alan Kaymakam Mert Kumcu, öğrencilerin spora karşı yeteneklerini sergilemesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Kaymakam Kumcu, ilçede başlattıkları "Çukurca 7'den 70'e Spor Yapıyor" projesiyle aktif şekilde devam eden kurslara katılımın oldukça arttığı ve bu sayede her bir öğrencinin farklı spor dallarında yeteneklerini sergilediğini ifade etti.

Kaymakam Mert Kumcu, daha sonra kurslara devam eden sporculara hediyeler takdim etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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