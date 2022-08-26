Çukurova Belediyesi Yaz Spor Okullarında sertifika heyecanı

Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen ve binlerce çocuğun katıldığı yaz spor okullarında sertifika heyecanı yaşandı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, talebin yüksek olması nedeniyle, branş ve kulüp sayılarını artırdıklarını söyleyerek, "Sporun her dalında kentimizi temsil edecek nesiller yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Yüzüncü Yıl Spor Kulübü Tesisleri'nde, Yaz Spor Okulları faaliyetleri çerçevesinde, 2 ay boyunca futbol temel eğitimleri alan 200 çocuğun sertifika törenine katılan Başkan Soner Çetin, burada çocukların ailelerinin sevgisiyle karşılaştı.

Yaz Spor Okulları etkinliği çerçevesinde, futbol temel eğitimlerini alan 200 çocuk için Yüzüncü Yıl Spor Kulübü'nde sertifika töreni düzenlendi. Yaz tatillerini en etkili bir şekilde geçirmek isteyen, 7-15 yaş arası çocukların katıldığı ve başarıyla futbol eğitimlerini tamamlayan genç sporculara, Yaz Spor Okulları katılım belgelerini veren Başkan Soner Çetin, sadece futbol değil, tenis, savunma sporları, jimnastik, yüzme gibi dallarda açılan yaz spor okullarına binlerce çocuğun katıldığını söyleyerek, her yıl daha da büyüyerek pek çok branşta başarılı sporcular yetiştirmek istediklerini söyledi.

Törene katılan çocuklar ve ailelerine bir konuşma yapan Başkan Soner Çetin, "Sporun her dalında kentimizi temsil edeceksiniz, bu ülkenin valileri, kaymakamları, belediye başkanları, üst düzey yöneticileri sizin aranızdan çıkacak. Bu nedenle bizim için siz çok önemlisiniz çocuklar. Bu bilinçle hareket ederek, her şey çocuklarımız ve gençlerimiz için yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yaz spor okullarına katılan çocuklara hikaye kitapları hediye eden Başkan Çetin, genç sporculara Cumhuriyetin emanetçileri olduğunu hatırlatarak, onlara güvendiklerini söyledi. Yaz aylarında her yıl on binlerce çocuğa yüzme eğitimleri verildiğini söyleyen Başkan Soner Çetin, sıcak Adana günlerinde çocukların serinlemesi için 5 ayrı noktada su oyun parkları yaptıklarını ve burada eğlenceli zaman geçirdiklerini anlatarak, Çukurova Belediyesi'nin bu ve benzeri çalışmalarının gençler ve çocuklar için artarak devam edeceğini söyledi.

Belediyeciliğin sadece temizlik, yol, alt yapı çalışmaları olmadığını belirten Başkan Çetin, "Belediyeler kültür ve sanat anlamında neler yapıyor, çalışan kadınlar ve engelli çocukları, hatta onların anneleri için neler yapıyor bunlar önemli. Çukurova Belediyesi her yaştan ve her durumda ki vatandaşının yanındadır" dedi. - ADANA