Çukurova Belediyespor, Ukraynalı voleybolcu Olesia Rykhliuk'u transfer etti - Son Dakika

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, Ukraynalı pasör çaprazı Olesia Rykhliuk'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda Ukrayna milli takım forması da giyen, çeşitli zamanlarda en iyi pasör çaprazı, en skorer, en iyi blok yapan ve MVP unvanlarının da sahibi pasör çaprazı Olesia Rykhliuk ailemize katıldı." ifadelerine yer verildi.