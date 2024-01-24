Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Sporcuları Makamında Ağırladı

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, düzenlenen turnuvalarda madalya alan sporcuları makamında ağırladı başarılar diledi.

Başkan Mustafa Koloğlu sporcuları yalnız bırakmıyor. 9-12 Ocak tarihleri arasında Çanakkale'de yapılan gençler A-B okullar arası Halter Türkiye Şampiyonasında Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Ali Arslan 73 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan iller arası karate turnuvasına Zeynep Zümra Mercan, Baturalp Çınar, Ecrin Aksu, Nuri Tepe, Arda Ozan Mercan ve Ahsen Gül Kars madalya aldı.

Sporcuları makamında ağırlayan Başkan Mustafa Koloğlu, başarılar diledi - DÜZCE