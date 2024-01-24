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Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Sporcuları Makamında Ağırladı - Son Dakika
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Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Sporcuları Makamında Ağırladı

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, düzenlenen turnuvalarda madalya alan sporcuları makamında ağırlayarak başarılar diledi. Çanakkale'de yapılan gençler A-B okullar arası Halter Türkiye Şampiyonasında Muhammet Ali Arslan Türkiye şampiyonu olurken, Zeynep Zümra Mercan, Baturalp Çınar, Ecrin Aksu, Nuri Tepe, Arda Ozan Mercan ve Ahsen Gül Kars ise Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan iller arası karate turnuvasında madalya kazandı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Sporcuları Makamında Ağırladı
24.01.2024 - 10:05,
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DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, düzenlenen turnuvalarda madalya alan sporcuları makamında ağırladı başarılar diledi.

Başkan Mustafa Koloğlu sporcuları yalnız bırakmıyor. 9-12 Ocak tarihleri arasında Çanakkale'de yapılan gençler A-B okullar arası Halter Türkiye Şampiyonasında Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Ali Arslan 73 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan iller arası karate turnuvasına Zeynep Zümra Mercan, Baturalp Çınar, Ecrin Aksu, Nuri Tepe, Arda Ozan Mercan ve Ahsen Gül Kars madalya aldı.

Sporcuları makamında ağırlayan Başkan Mustafa Koloğlu, başarılar diledi - DÜZCE

Kaynak: İHA
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