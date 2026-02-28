Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takımı Tebrik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takımı Tebrik Etti

28.02.2026 02:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı yenerek 3'te 3 yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile telefonla görüşerek galibiyeti kutladı. Milliler, 2 Mart Pazartesi günü Sırbistan'ı konuk edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı deplasmanda yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, maçın ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak milli takımın galibiyetini kutladığı ve oyuncularla teknik ekibe tebriklerini ilettiği belirtildi.

Ay-yıldızlı ekip, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'ı 82-78 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Milliler, 2 Mart Pazartesi günü Sırbistan'ı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Hidayet Türkoğlu, Etkinlikler, Sırbistan, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takımı Tebrik Etti - Son Dakika

Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 02:42:31. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takımı Tebrik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.