Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursaspor'a Tebrik Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor için tebrik mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.