Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Dursun Özbek ve Okan Buruk\'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü'nün Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktörü Okan Buruk'u tebrik etti.

TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek ve Buruk ile telefonda görüştü. Erdoğan, iki ismi Galatasaray'ın şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ederek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Üst üste 4'üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı, futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullanmıştı.