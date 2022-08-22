Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini Instagram hesabından paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini Instagram hesabından paylaştı

22.08.2022 14:20
Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini Instagram hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'e üzerinde kendi imzasının da bulunduğu bir saat hediye etti. Kalp, Türk bayrağı ve dua emojisi kullanan Özil hediye saati sosyal medya hesabından yayınladı.

Fenerbahçe'nin geçen sene transfer ettiği ancak bekleneni verememesi sebebiyle Medipol Başakşehir'e sattığı Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafından hediye edilen kol saatini kamuoyu ile paylaştı.

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye etti saati sosyal medyadan paylaştı

FENERBAHÇE İLE BEKLENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla 26'sına ilk 11'de başladığı 37 maçta 9 gol kaydetmişti. Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereria ile de sorunlar yaşayan Mesut, sarı-lacivertlilerle olan mevcut sözleşmesini fesh etmişti. Daha sonra Başakşehir ile sözleşme imzalayan yıldız 10 numara, burada da istediği gibi başlayamadı.

BAŞAKŞEHİR'DE İLK MAÇI REZERV LİG'TE

Mesut Özil, Başakşehir formasıyla ilk maçını Rezerv Lig'te oynanan Kasımpaşa mücadelesinde giydi. Maçı 7-1 kaybeden turuncu-lacivertlilerde Mesut Özil maça 46. dakikada dahil olup, skor katkısında bulunamadı.

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini Instagram hesabından paylaştı

Kalp, Türk bayrağı ve dua emojilerini kullanan yetenekli futbolcu hediye saati bileğine takmış halde yayınladı.

YORUMLAR
500
İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek

Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini Instagram hesabından paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini Instagram hesabından paylaştı
13:59 Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı
13:52 Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı
13:41 Emniyet Genel Müdürlüğü'nden atama kararları: Ogün Vural ile Bülent Gürcan'a yeni görev
13:17 CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "üzüm" tepkisi: Açıkladığı fiyat üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir
13:17 Özcan Deniz'in 22 yaş küçük sevgilisine yaptırdığı "masal" temalı doğum günü pastası alay konusu oldu! "Kızı yaşında olduğu için konsept tam uymuş"
12:51 Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmakta kararlı! Sarı lacivertliler, bonservis teklifini yükseltecek
12:42 Simitçi çocuğun köpeğe simit verdiği anlar duygulandırdı
12:38 Dev zincir market, 100 ürünün fiyatını fiyatını sabitleyecek
12:35 Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 14:27:19. #1.13#
SON DAKİKA: Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini Instagram hesabından paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement