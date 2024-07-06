Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek üzere Berlin'e geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek üzere Berlin'e geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin Olimpiyat Stadyumu'na geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer eşlik etti.

06.07.2024 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin Olimpiyat Stadyumu'na geldi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşacak. Müsabaka için bugün Almanya'ya iniş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'na geldi. Stat önünde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir eşlik etti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Osman Aşkın Bak, Emine Erdoğan, Hollanda, Berlin, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek üzere Berlin'e geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:47 Yıkıldık resmen A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü Yıkıldık resmen! A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
21:39 Hollanda’yı elersek işimiz daha da zor A Milli Takım’a dişli rakip Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:18 Sopa ve bıçaklarla saldırdılar Giresun’da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Sopa ve bıçaklarla saldırdılar! Giresun'da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 23:43:35. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek üzere Berlin'e geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement