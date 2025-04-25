Cumhurbaşkanı Erdoğan finale çıkan Trabzonspor U19 takımını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi'nde finale çıkan Trabzonspor U19 Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya takımı olan Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bordo-mavili U19 takımını arayarak tebrik etti. - İSTANBUL