Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü'nü kabul etti - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü'nü kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Görüşmede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, teknik direktör Okan Buruk ve genç sporcular yer aldı. Erdoğan'a hediye olarak 53 numaralı çubuklu Galatasaray forması verildi ve takımın kazandığı kupalarla birlikte fotoğraf çekildi.

05.06.2024 17:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, teknik direktör Okan Buruk ve genç sporcular yer aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı çubuklu Galatasaray formasını Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan ve Galatasaray heyeti, takımın bu sezon kazandığı kupalarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü'nü kabul etti - Son Dakika

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