Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Hacıosmanoğlu\'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hacıosmanoğlu'na başarılar diledi ve Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni etti.

18.07.2024 23:44
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika

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