Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galler galibiyeti sonrası Arda Güler'e özel tebrik: Bunlar çok istisna goller - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galler galibiyeti sonrası Arda Güler'e özel tebrik: Bunlar çok istisna goller

20.06.2023 09:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Galler maçının ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile telefonla görüşerek, alınan galibiyetten dolayı tüm takımı tebrik etti. Güler'i özel olarak kutlayan Erdoğan, "Arda gözlerinden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir goldü. Bunlar çok istisna goller. Bakış, o ters köşeye atışın çok çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4'üncü maçında A Milli Futbol Takımı, Samsun'da oynanan karşılaşmada Galler'i 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ay-yıldızlıların soyunma odasına indi. Soyunma odasında Bakan Bak'ın telefonundan tüm takımı tebrik etmek için arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arda Güler'in attığı gol için, "Bunlar istisna goller" yorumunu yaptı.

"BUNLAR ÇOK İSTİSNA GOLLER"

Milli takımın ikinci golünü atan Arda Güler ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arda gözlerinden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir goldü. Bunlar çok istisna goller. Bakış, o ters köşeye atışın çok çok güzeldi. Gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİ GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

İlk olarak takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile görüşen Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Başından sonuna kadar izledim. Gerçekten bu akşam ayrı bir iftihar yaşattınız bizlere. Letonya maçında sıkıntılıydık ama bu akşam daha rahattı. Neticesi iyi oldu. Hepsine benden selamlar. Hepsini gözlerinden öpüyorum" dedi.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: galler milli takımı takım bile değil Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
500
Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım kaptanlığı için Arda Güler'e dikkat çekti: Allah'ım onu nazarlardan korusun Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım kaptanlığı için Arda Güler'e dikkat çekti: Allah'ım onu nazarlardan korusun

Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galler galibiyeti sonrası Arda Güler'e özel tebrik: Bunlar çok istisna goller - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Film sahnesi gibi! Sipere giren Ukraynalı asker, önüne çıkan herkesi vurarak öldürdü
10:37 Film sahnesi gibi! Sipere giren Ukraynalı asker, önüne çıkan herkesi vurarak öldürdü
10:19 Motokurye dönemi sona eriyor: Kulüplere şifre verilecek
10:15 "Transfer yetişmedi" derdi tarihe karışacak! Türk futbolunda motokurye dönemi kapanıyor
09:59 Fransa'daki göçmen saldırılarına bir yenisi daha eklendi! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı
09:55 Fransa'da bir göçmen saldırısı daha! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı
09:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde dillendirmişti! "Fetret devri" polemiğine Murat Ongun da dahil oldu
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Fetret devri" polemiği bitmiyor! Topa Murat Ongun da girdi
09:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galler galibiyeti sonrası Arda Güler'e özel tebrik: Bunlar çok istisna goller
09:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galler zaferi sonrası Arda Güler'e özel tebrik: Bunlar çok istisna goller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 10:56:46. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galler galibiyeti sonrası Arda Güler'e özel tebrik: Bunlar çok istisna goller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement