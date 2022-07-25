Yukatel Kayserispor'un 2022-23 sezonu giyeceği yeni forma ilk kez görücüye çıktı. Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Berna Gözbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 38 sırt numaralı formayı hediye etti. Göğsünde KADES yazan sarı formayı takdim eden Başkan Gözbaşı, Kadına Şiddete Hayır'ı her platformda dile getirmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Cumhurbaşkanı'na Kayserispor forması - Son Dakika

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