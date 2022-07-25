Cumhurbaşkanı'na Kayserispor forması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı'na Kayserispor forması

25.07.2022 10:03
Cumhurbaşkanı'na Kayserispor forması

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarı kırmızılı kulübün yeni formasını hediye etti.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarı kırmızılı kulübün yeni formasını hediye etti.

Yukatel Kayserispor'un 2022-23 sezonu giyeceği yeni forma ilk kez görücüye çıktı. Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Berna Gözbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 38 sırt numaralı formayı hediye etti. Göğsünde KADES yazan sarı formayı takdim eden Başkan Gözbaşı, Kadına Şiddete Hayır'ı her platformda dile getirmeye devam ediyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı'na Kayserispor forması - Son Dakika

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