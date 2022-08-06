Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti

Bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası Seçme ve Hazırlık Kampı için Kocaeli'de bulunan Ampute Futbol A Milli Takımı sporcularını ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

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