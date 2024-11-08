Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mete Adanır'a vefa - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mete Adanır'a vefa

Cumhurbaşkanı Tatar\'dan Mete Adanır\'a vefa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan, 1989 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Türk futbolu ve Samsunspor'un unutulmaz isimlerinden olan Mete Adanır'ın adını taşıyan spor salonunu ziyaret etti.

08.11.2024 17:18  Güncelleme: 17:19
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan, 1989 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Türk futbolu ve Samsun spor'un unutulmaz isimlerinden olan Mete Adanır'ın adını taşıyan spor salonunu ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve programlar için Samsun'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaret programları kapsamında İlkadım Belediyesi Mete Adanır Kapalı Spor Salonu'nu ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsunspor'un 20 Ocak 1989 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, Kıbrıs Türk Futbolu ve Samsunspor'un unutulmazlarından Mete Adanır'ın dostu olduğunu ve adının yaşatılmasından dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Mete Adanır Kapalı Spor Salonu'nu ziyaretinin özel bir anlam ifade ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ziyaretleri kapsamında şehrimize gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dostu olan ve şehrimizin takımı Samsunsporumuzun yaşadığı elim kazada hayatını kaybeden Mete Adanır'ın isminin verildiği spor salonumuzu ziyaret etti. Kalbimize dokunan bu anlamlı ziyaretten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 20 Ocak 1989'da yaşanan elim kazada hayatını kaybeden spor şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Elim kazada yaralanan sporcularımıza da sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Ziyarette Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretin sonunda Mete Adanır Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalarına devam eden sporcular ve İLKEM'de eğitim gören öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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