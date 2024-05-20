Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Bodrum'da başladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Bodrum'da başladı

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Bodrum\'da başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen 5. Uluslararası Yat Yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Yarışlara 16 ülkeden, 26 ekip ve 300 sporcu katılıyor. Yarışlar, Bodrum kıyılarında devam edecek ve ödül töreni 26 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

20.05.2024 13:47
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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın startı, Muğla'nın Bodrum ilçesinden verildi.

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarışlar Bodrum etabıyla başladı.

Yalıkavak açıklarında kurulan parkurda startı, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Gençlik ve Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu verdi.

Bugünkü "Coğrafi Rota Yarışı"nda ekipler, Bodrum kıyılarında mücadele edecek.

Vali Akbıyık, gazetecilere, yarışlara 16 ülkeden, 26 ekip ve 300 sporcunun katıldığını söyledi.

Yarın açık deniz yarışlarının başlayacağını belirten Akbıyık, "Bu organizasyon hem ülkemiz hem Bodrum hem de Muğla'mızın değerlerinin tanıtımı açısından önemli. İlgi her yıl giderek artıyor. Muğla sadece deniz, güneş, kumun merkezi değil aynı zamanda marka bir spor şehri. En önemli organizasyonlardan birisi de Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları." dedi.

Yemlihaoğlu ise rüzgarla birlikte yarışların başladığını kaydetti.

Bugün ekiplerin hava şartlarına göre yaklaşık 8 saat parkurda kalacağına işaret eden Yemlihaoğlu, "26 ekip şu an denizde. Her yıl gittikçe artan bir yabancı ülke ve sporcu sayısı oluyor. Yarın açık denizde zorluk derecesi çok yüksek bir yarış olacak. " diye konuştu.

Yemlihaoğlu, yarışların ödül töreninin ise 26 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde yapılacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

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