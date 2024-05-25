Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Bodrum\'da Son Buldu

Spor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Bodrum'da yelken tutkunlarının buluşma noktası oldu. Bodrum kalesin Kuzey hendeğinde düzenlenen ödül töreniyle kıyasıya yarışan yelkenliler ödüllerine kavuştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği ve TGA'nın katkılarıyla, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı sona erdi.

Halikarnas Kupası için verilen mücadele çekişmeli geçti

20 Mayıs'da Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın start vermesiyle yarışa başlayan ekipler; sınıflarına göre Rodos Adası'nı ve Simi Adası'nı dönerek tekrar Yalıkavak Marina'da yarışı tamamladı. Yarışlar; Bodrum'un koyları yelken tutkunlarının buluşma noktası oldu. 16 ülkeden 26 ekip ve 300'ün üzerinde yarışçının Bodrum parkuru boyunca çekişmeli bir mücadele verdiği Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, 25 Mayıs Cumartesi günü Bodrum Kalesi'nde düzenlenen Halikarnas Kupası ödül töreni ile sona erdi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve protokolün katılımıyla gerçekleşen törende F.T.F. (First To Finish) ödülü MAGIC TWELVE teknesinin oldu.

Cumhuriyet Kupası heyecanı

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nda bu yıl da Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşanacak. Yarışların Cumhuriyet Kupası etabı, 26 Ekim'de Şamandıra Yarışlarıyla başlayacak. 29 Ekim'de ise İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. Yarışmacılar, Cumhuriyet Kupası için İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası için kıtalararası yarışacaklar

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla ve İstanbul etaplarının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 29 Ekim'de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı gün ödül töreni ile yarışma sona erecek. - MUĞLA