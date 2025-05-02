Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 6. Etap Başladı - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 6. Etap Başladı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabı Selçuk'ta başladı, 156 km sürecek.

02.05.2025 13:11
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryem Ana) arasındaki altıncı etabı başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabının startı, 23 takımdan 144 sporcunun katılımıyla İzmir'in Selçuk ilçesinde verildi.

Startı Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle turun Marmaris ile Aydın arasındaki 5. etabı, başladıktan kısa bir süre sonra iptal edilmişti.

Altıncı etapla tekrar başlayan TUR 2025'te turkuaz mayoyu Alpecin-Deceuninck'in Hollandalı sporcu Wout Poels, kırmızı mayoyu Spor Toto'dan Ahmet Örken, beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, yeşil mayoyu ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi giydi.

Sporcular, TUR 2025'in altıncı etabında 156 kilometre pedal çevirecek ve etap Selçuk'ta Meryem Ana Evi'nde tamamlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 6. Etap Başladı - Son Dakika

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