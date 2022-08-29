Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı için geri sayıma geçildi - Son Dakika
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Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı için geri sayıma geçildi

29.08.2022 10:56
Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı için geri sayıma geçildi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı, 3-4 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı, 3-4 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası, Bitci MXGP Türkiye ile final yapacak.

Sezonun final mücadelesinde Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (WMX) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN) olmak üzere dört dalda 120'nin üzerinde sporcu yarışacak.

Türkiye'de yapılacak yarışa Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, Beta, Suzuki ve Fantic gibi fabrika takımları da katılacak. 3 Eylül'de sıralama, 4 Eylül'de final yarışlarının yapılacağı organizasyonda Türkiye'den 13 yarışçı mücadele edecek.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı, 180 ülkede yayımlanacak.

Aynı zamanda Türkiye MotoFest etkinliği de 31 Ağustos- 4 Eylül'de Afyon Motorsporları Merkezi'nde düzenlenecek.

Motosiklet tutkunları, doğaseverler, karavancılar ve 7'den 77'ye kadar herkesin katılabileceği festivalde, motosiklet yarışları, akrobasi ve ATV gösterileri, zipline, tırmanma duvarı ve 50'ye yakın sportif etkinlik olacak.

Türkiye MotoFest'te bu yıl Gökçe, Sagopa Kajmer, Haluk Levent, Manuş Baba, Ebru Yaşar, Mary Jane, Koray Avcı, Kolpa, Erol Evgin ve Ajda Pekkan sahne alacak.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Karahisar, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı için geri sayıma geçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı için geri sayıma geçildi - Son Dakika
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