Cumhurbaşkanlığı Koşusu 11 Ekim'de

Türkiye Atletizm Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun, 11 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, atletler 21K, 10K ve 5K kategorilerinde yarışacak.
Yarışmanın kayıtları "cumhurbaskanligikosusu.com" adresinden yapılabilecek.
