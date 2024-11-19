Cumhurbaşkanlığı Kupası Biletleri Satışta

Basketbolda Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında 4 Aralık Çarşamba günü oynanacak 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakanın biletlerinin Biletix'den satışa sunulduğu belirtildi.
Karşılaşmanın bilet fiyatlarının da 100 ila 1000 lira arasında olduğu kaydedildi.
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