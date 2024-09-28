Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı

Fenerbahçe ve A. Efes, 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası finali öncesinde basın toplantısında bir araya geldi.

28.09.2024 20:45
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37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile A. Efes arasında oynanacak final karşılaşması öncesinde iki takımın başantrenörleri ve takım kaptanları basın toplantısında bir araya geldi.

Türk basketbolu için önemli bir tesis olacak olan Basketbol Gelişim Merkezi yarın saat 17.00'de görkemli bir törenle açılacak. Açılışın ardından oynanacak 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi bugün Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve A.Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic ile takımın ikinci kaptanı Rodrigue Beaubois katıldığı basın toplantısı düzenlendi.

Sarunas Jasikevicius: "Çok değerli bir karşılaşma olacak"

Sözlerine Türkiye Basketbol Federasyonu'nu kutlayarak başlayan Sarunas Jasikevicius, "Burada çok güzel, yeni bir salon var. Basketbol camiasının böyle güzel tesislere ihtiyacı var. Maça dönecek olursak çok iyi bir karşılaşma olacak; oldukça iyi bir rakibimiz var. Onlar da kadrolarını yaz döneminde oldukça değiştirdiler. Avrupa'nın en iyi kadrolarından biriyle karşılaşacağız. Bizim için de sezon öncesinde nerede olduğumuzu görme açısından çok değerli bir karşılaşma olacak" diye konuştu.

Tomislav Mijatovic: "Bu kupayı kazanmak istiyoruz"

Mücadele öncesi görüşlerini aktaran Tomislav Mijatovic, "Rakibimiz için olduğu gibi bizim için de önemli bir maç olacak. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başlamak çok değerli. Yarın harika bir koç tarafından yönetilen çok dengeli bir takımla karşılaşacağız. Sahada en iyi oyunumuzu sergilemeli ve yüksek seviyeye çıkmalıyız. Tabii ki hedefimiz kupayı kazanmak ve taraftarımızı mutlu etmek. Sezonun başlangıcı için harika bir maç. Azami efor göstererek bu kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.

Melih Mahmutoğlu: "Kupayı kazanarak sezona en iyi şekilde başlamak istiyoruz"

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu ise şunları söyledi:

"Bu salonda sezon boyunca harika bir atmosfer olacağı kesin. Yarın da her iki taraf için hedef, sezona iyi başlamak olacaktır. Biz de şimdiye kadar iyi hazırlandık; doğrular hatalar olacaktır elbet ama kupayı kazanarak sezona en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Hem bütün takımlara hem de yarın oynayacağımız rakibimize başarılar diliyorum."

Beaubois: "Harika bir takıma karşı sahada olacağız"

A. Efes ikinci kaptanı Rodrigue Beaubois ise, "Herkesin de bildiği gibi, çok zor bir karşılaşma olacak. Yarın harika bir takıma karşı sahada olacağız. Daha önceki yıllarda olduğu gibi kupayı kazanmak istiyoruz. Mücadelenin belirleyici olacağı bir maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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