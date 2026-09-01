Yağlı Güreşte İlk Cumhurbaşkanlığı Kupası Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yağlı Güreşte İlk Cumhurbaşkanlığı Kupası Heyecanı

Yağlı Güreşte İlk Cumhurbaşkanlığı Kupası Heyecanı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Geleneksel Yağlı Güreşler Federasyonu'nca ilk kez düzenlenecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, 20 Eylül'de İstanbul'da yapılacak. Kırkpınar ve lig derecelerine göre belirlenen 8 başpehlivan, puanlamasız ve sırt aşağı yeniş esaslı formatta mücadele edecek. İlk şampiyon olmak isteyen pehlivanlar heyecanlı.

Türkiye Geleneksel Yağlı Güreşler Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek başpehlivanlar, organizasyonda yer alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

20 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek kupada, 8 başpehlivan mücadele edecek. Pehlivanlar Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Mustafa Taş, İsmail Koç, Yusuf Can Zeybek, Sinan Yıldız ve Yusuf İslam Taş kispet bağlayacak.

Kupaya katılacak isimler, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde elde ettikleri dereceler doğrultusunda belirlenen kontenjanlardan organizasyonda yer alma hakkı kazandı.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş ile organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Feyzullah Aktürk, Kırkpınar kontenjanından kupaya katılacak. Kırkpınar üçücüsü Seçkin Duman da aynı kontenjandan organizasyonda yer alacak.

Yağlı Güreş Ligi'ndeki sıralamaları nedeniyle Mustafa Taş ile İsmail Koç, lig kontenjanından kupaya katılma hakkı elde etti.

Feyzullah Aktürk'ün Kırkpınar'dan katılım hakkı elde etmesi ve lig kontenjanıyla çakışması nedeniyle oluşan kontenjandan Yusuf Can Zeybek de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek isimler arasına girdi.

Başaltı boyunda ise Kırkpınar birincisi Sinan Yıldız ile Türkiye Yağlı Güreş Ligi başaltı boyu birincisi Yusuf İslam Taş, müsabakalarında yer alma hakkı kazandı.

Geleneksel güreş usulünün uygulanacağı müsabakalarda yeniş olmadığı takdirde puanlamaya gidilmeyecek.

Pehlivanlar, rakiplerine sırt aşağı yenmesi halinde bir üst tura çıkabilecek.

Birinciliğe ulaşacak isim, ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk başpehlivanı olma ünvanını elde edecek.

Yağlı güreşin önde gelen başpehlivanları da ilk kez düzenlenecek organizasyonda ve farklı formatta mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

"Sezonun enleri karşılaşacak"

Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakalarına katılmaya hak kazanan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın yağlı güreş tarihinde ilk kez düzenleneceğini söyledi.

Organizasyonda yer alacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Erkan Taş, "8 pehlivan güreşecek. Sezonun enleri karşılaşacak diyebiliriz. Yağlı Güreş Ligi'nin ve Kırkpınar'ın en iyi isimlerinden oluşacak 8 sporcu var. Ben de bu 8 sporcu arasındayım. Kırkpınar Başpehlivanı olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da almak istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı adına birçok branşta turnuvaların düzenlendiğini aktaran Erkan Taş, bu kapsamda yağlı güreşte de Cumhurbaşkanlığı adına müsabakaların yapılacak olmasının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Erkan Taş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk şampiyonu olmak istediğini kaydetti.

"Çatlayana kadar mücadele vereceğiz"

Başpehlivan Feyzullah Aktürk de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geleneksel usullere göre güreşlerin yapılacağı zorlu bir organizasyonun kendilerini beklediğini anlattı.

Kırkpınar ve ligin en iyi isimlerinin karşılaşacağını ifade eden Feyzullah Aktürk, "Güreşler iyice kızışacak. Bambaşka bir format var. Puanlama güreşi olmayacak. Puanlama güreşinin bu zorlu ortamda olmaması gerçekten önü açık, ne kadar ileriye gidebilir, ne kadar zorlu olacak göreceğiz. Pehlivanlar mücadeleyle yenişe gidecek. Şu an bu bizim kafamızda da soru işareti. O anlamda adeta çatlayana kadar mücadele vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da güreşleri izlemesinin beklendiğini belirten Feyzullah Aktürk, kupayı Erdoğan'ın elinden almak istediğini kaydetti.

"Zorlu bir turnuva olacak"

Başpehlivan Mustafa Taş ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın çok önemli bir organizasyon olacağını dile getirdi.

Kuzeni başpehlivan Erkan Taş ve kardeşi Yusuf İslam Taş'ın da turnuvada yer alacağını aktaran Mustafa Taş, "Taş ailesi olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda güreşeceğiz. Cumhurbaşkanımızın huzurunda ilk kez yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda altın kemer almak inşallah bize nasip olur. Çok heyecanlıyız. Sırt aşağı yenişin olacağı, puanlamanın olmayacağı zorlu bir turnuva olacak. Kıyasıya sert mücadeleler gerçekleşecek, inşallah hakkımızda hayırlısı olur." diye konuştu.

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda güreşmenin gurur verici olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmesinin beklendiğini belirten Yusuf Can Zeybek, "İnşallah orada yer alırız, bize nasip olur güreşmek. Tabii burada yapılacak güreş puanlama olmadığı için uzun sürecek. İlk kez bu sistemde güreşeceğiz, biz de heyecanlıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yağlı Güreşte İlk Cumhurbaşkanlığı Kupası Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı

12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
12:13
Eski eşinin tutuklanmasının ardından işinden olmuştu Pınar Erbaş’ın yeni adresi belli oldu
Eski eşinin tutuklanmasının ardından işinden olmuştu! Pınar Erbaş'ın yeni adresi belli oldu
12:10
Girne’deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu
Girne'deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu
11:39
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
11:36
EYT’yi kaçıranlara yeni formül Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş
EYT'yi kaçıranlara yeni formül! Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş
11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
11:24
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 12:39:45. #7.13#
SON DAKİKA: Yağlı Güreşte İlk Cumhurbaşkanlığı Kupası Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement