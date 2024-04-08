Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2024 Tarihleri Açıklandı

Spor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İl Koordinasyon toplantıları ile tüm detayları tamamlanan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, tüm sporseverleri, aileleri, gençleri, çocukları dev organizasyonun coşkusuna ortak olmaya davet ediyor. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bu yıl sporseverleri etaplar sırasında dolu dolu bir program bekliyor. Etaplarda start ve finish alanlarında ve parkur boyunca en üst düzeyde rekabete sahne olacak bisiklet yarışının heyecanı yanı sıra bu yıl farklı etkinlikleriyle bisiklet kültürünü ve sevgisini Türkiye'nin her yerine yaymayı hedefliyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından izleyiciler için hazırlanan programda yer alan Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı 'Güvenli Bisiklet' parkuru, Fethiye- Marmaris etabında 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk bayrakları eşliğinde 'TUR 2024 Bisiklet ve Gelecek Çocuk Şenliği', Manisa Spil Dağı'nda Manisa Mesir Şenlikleri kapsamında 11 ülkeden gelen çocukların gösterileri, geleneksel Mesir Saçımı Töreni, belediyelerin birbirinden renkli tanıtım standları, bando ekipleri ve folklor gösterileri ile geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Artistik Bisiklet Dünya Şampiyonu Viola Brand'in etaplardaki gösterileri 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na renk katacak.

Tur tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul-İstanbul Etabı'nda Beşiktaş Meydanı'ndan start alacak.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İl Koordinasyon toplantılarında etaplarda yapılan güncellemeler şu şekilde:

TUR 2024'ün güncellenen etaplarıyla toplam kilometresi 1.188 oldu.

21 Nisan'da dev organizasyonun startı Antalya Düden Park, Finish ise Atatürk Parkı olacak.

27 Nisan İzmir-İzmir Etabı, Çeşme - İzmir olarak revize edildi. Çeşme Kalesi dev organizasyona ev sahipliği yapacak

28 Nisan'daki İstanbul Etabı saat 11: 00'de Beşiktaş Meydanı'ndan başlayacak, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.

'Bir Bisiklet Yarışından Fazlası' vizyonu ile bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, Türkiye'nin tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadele gibi pek konuya vurgu yapan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1.188 kilometrelik güncel parkur bilgileri şöyle:

1. Etap: Antalya-Antalya/ 21 Nisan Pazar/ 134.7 km/ 10: 25

2. Etap: Kemer-Kaş (Kalkan)/ 22 Nisan Pazartesi/ 190.6 km/ 11: 15

3. Etap: Fethiye-Marmaris/ 23 Nisan Salı/ 156 km/ 12: 15

4. Etap: Marmaris-Bodrum/ 24 Nisan Çarşamba/ 137.9 km/ 12: 45

5. Etap: Bodrum-Kuşadası/ 25 Nisan Perşembe/ 177.9 km/ 11: 45

6. Etap: Kuşadası-Manisa (Spil Dağı)/ 26 Nisan Cuma/ 160.1 km/ 11: 45

7. Etap: Çeşme-İzmir/ 27 Nisan Cumartesi/ 125.4 km/ 11: 30

8. Etap: İstanbul - İstanbul/ 28 Nisan Pazar/ 105.4 km/ 11: 00 - İSTANBUL