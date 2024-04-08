Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2024 Tarihleri Açıklandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İl Koordinasyon toplantıları ile tüm detayları tamamlanan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, tüm sporseverleri, aileleri, gençleri, çocukları dev organizasyonun coşkusuna ortak olmaya davet ediyor. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bu yıl sporseverleri etaplar sırasında dolu dolu bir program bekliyor. Etaplarda start ve finish alanlarında ve parkur boyunca en üst düzeyde rekabete sahne olacak bisiklet yarışının heyecanı yanı sıra bu yıl farklı etkinlikleriyle bisiklet kültürünü ve sevgisini Türkiye'nin her yerine yaymayı hedefliyor.
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından izleyiciler için hazırlanan programda yer alan Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı 'Güvenli Bisiklet' parkuru, Fethiye- Marmaris etabında 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk bayrakları eşliğinde 'TUR 2024 Bisiklet ve Gelecek Çocuk Şenliği', Manisa Spil Dağı'nda Manisa Mesir Şenlikleri kapsamında 11 ülkeden gelen çocukların gösterileri, geleneksel Mesir Saçımı Töreni, belediyelerin birbirinden renkli tanıtım standları, bando ekipleri ve folklor gösterileri ile geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Artistik Bisiklet Dünya Şampiyonu Viola Brand'in etaplardaki gösterileri 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na renk katacak.
Tur tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul-İstanbul Etabı'nda Beşiktaş Meydanı'ndan start alacak.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İl Koordinasyon toplantılarında etaplarda yapılan güncellemeler şu şekilde:
TUR 2024'ün güncellenen etaplarıyla toplam kilometresi 1.188 oldu.
21 Nisan'da dev organizasyonun startı Antalya Düden Park, Finish ise Atatürk Parkı olacak.
27 Nisan İzmir-İzmir Etabı, Çeşme - İzmir olarak revize edildi. Çeşme Kalesi dev organizasyona ev sahipliği yapacak
28 Nisan'daki İstanbul Etabı saat 11: 00'de Beşiktaş Meydanı'ndan başlayacak, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.
'Bir Bisiklet Yarışından Fazlası' vizyonu ile bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, Türkiye'nin tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadele gibi pek konuya vurgu yapan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1.188 kilometrelik güncel parkur bilgileri şöyle:
1. Etap: Antalya-Antalya/ 21 Nisan Pazar/ 134.7 km/ 10: 25
2. Etap: Kemer-Kaş (Kalkan)/ 22 Nisan Pazartesi/ 190.6 km/ 11: 15
3. Etap: Fethiye-Marmaris/ 23 Nisan Salı/ 156 km/ 12: 15
4. Etap: Marmaris-Bodrum/ 24 Nisan Çarşamba/ 137.9 km/ 12: 45
5. Etap: Bodrum-Kuşadası/ 25 Nisan Perşembe/ 177.9 km/ 11: 45
6. Etap: Kuşadası-Manisa (Spil Dağı)/ 26 Nisan Cuma/ 160.1 km/ 11: 45
7. Etap: Çeşme-İzmir/ 27 Nisan Cumartesi/ 125.4 km/ 11: 30
8. Etap: İstanbul - İstanbul/ 28 Nisan Pazar/ 105.4 km/ 11: 00 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2024 Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
Amasya'nın Taşova ilçesinde polisler, Şehit Komiser Ali Öztürk ve şehit polis memuru Ömer Kesim'in ailelerini ziyaret etti.
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, genç güreşçilerle bir araya gelerek, 'Ata sporumuza katkı sağlayacak tüm çalışmaları özenle yerine getireceğiz' dedi.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Efeler 09'u 6-0'lık skorla mağlup ederek puanını 48'e yükseltti ve bitime 3 maç kala ilk iki hedefini sürdürdü. Karşıyaka, ligi en iyi konumda bitirip Play-off için avantaj yakalamak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Manchester City, yarın Santiago Bernabeu'da mücadele edecek. İki takım daha önce 10 kez karşılaşırken, City 4 galibiyet alırken, Real Madrid ise 3 kez kazandı. İki ekip, geçen sezon yarı finalde karşılaşmış ve Manchester City finale yükselmişti. Her iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olarak çeyrek finale çıktı.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, Serik Spor maçının ardından matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Oynadığı 33 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 21 mağlubiyet alan Kırşehir temsilcisi, 22 puanla Bursaspor ve Adıyaman FK ile birlikte ligin bitimine 3 hafta kala düşmeyi garantiledi.
Bursa'da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında, Erzincanlı badmintoncular 4 farklı branşta Türkiye şampiyonluğu kazandı. Aleyna Korkut, Nisanur Çimen, Gökay Göl ve Mehmet Töremiş başarılı performanslarıyla şampiyonluk elde etti.
Kadınlar 1. Ligi'nde play-off grubunun güçlü ekibi Horozkentspor, son maçında Kocaeli Kadın Futbol Takımı'nı 6-0 mağlup etmesine rağmen Süper Lig'e çıkamadı. Horozkentspor Teknik Direktör'ü Osman Kıraç, maddi sorunlar ve destek eksikliği nedeniyle hedeflerine ulaşamadıklarını belirtti. Denizli temsilcisi, Hatayspor'un Süper Lig'e dahil olamaması durumunda üçüncü takım olarak Süper Lig'e çıkma şansını elde edebilecek.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Hayatla Yarış Olmaz' sloganıyla Yaşam Tüneli Projesi, sürücü ve yolcularda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla başlatıldı. Uygulama noktasına giren sürücüler, trafik kazasında ailesini kaybeden bir direksiyon öğretmeninin duygusal konuşmasıyla karşılaştı. Proje kapsamında sürücüler, kapalı çadırda hazırlanan videolarla trafik kuralları ve güvenli sürüş konularında bilgilendiriliyor.
BAL 4. Grup'un 25'inci haftasında 1969 Bilecik Spor, Emirdağspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı. Bu galibiyetle 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 26'ya çıkardı.
Sizin düşünceleriniz neler ?